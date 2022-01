Guillermo Ramis Vidal, sobre el trasplante de corazón de cerdo a un hombre: "Nos va a aportar información muy valiosa"

LEER MÁS Se realiza con éxito el primer trasplante de corazón de cerdo a un hombre en EEUU

El veterinario, Guillermo Ramis Vidal, licenciado en veterinaria por la universidad de Murcia y que participa en investigaciones de estas características, nos cuenta en Más de uno si en España se han hecho muchas investigaciones. "Nuestro proyecto se ha centrado principalmente en el hígado. Pero en España se han hecho investigación en corazón, riñón y otro órganos, pero nunca se ha hecho con humanos. En España se ha hecho solo en modelos animales".

"Es cierto que en Estados Unidos es la primera vez que se hace con cerdo modificado pero no es la primera vez que se hace con cerdos. A finales de los 80 se habían hecho algunas experiencia pero al no ser modificados los cerdos pues las supervivencias fueron muy cortas y la experiencia no fue exitosa" asegura Guillermo.

"La única opción disponible para el paciente"

El trasplante de un corazón de cerdo "era la única opción disponible para el paciente", ya que varios hospitales habían descartado la posibilidad de hacerle un trasplante convencional.

"Era morir o hacer este trasplante. Quiero vivir. Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última opción", dijo el paciente, según recoge el comunicado de la Universidad de Maryland.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos autorizó en vísperas de Año Nuevo la operación de Bennet, quien estaba postrado en cama desde hacía meses y que fue informado de los riesgos de la operación, al tratarse de una técnica todavía experimental.

La solución ante la escasez de órganos donantes

"Ha sido una cirugía revolucionaria y nos acerca un paso más a la solución de la crisis de escasez de órganos. No hay suficientes corazones humanos de donantes disponibles para cumplir con la larga lista de receptores potenciales", dijo Bartley Griffith, doctor encargado de esta intervención quirúrgica.