El Grupo Aramón celebra el comienzo de la temporada de nieve: "Hemos entendido que había que democratizar el esquí"

Más de uno ha continuado su programa especial sobre el turismo de nieve en Aragón conversando con el presidente ejecutivo del Grupo Aramón, Antonio Gericó, quien celebra que el adelanto de la nieve haya permitido iniciar la temporada este fin de semana con la apertura de la estación de Formigal. El resto de estaciones abrirán a partir del puente de diciembre: Panticosa, Cerler y las dos de Teruel, Javalambre y Valdelinares.

Gericó ha explicado a Carlos Alsina que la apertura de Formigal servirá también para estrenar un nuevo bar, donde se celebrará un concierto de Juan Magán. "La música es un hilo conductor de todas nuestras estaciones", ha señalado, recordando que Aramón cuenta con hasta diez escenarios musicales repartidos por sus complejos. El resto de estaciones abrirán de cara al puente de la Constitución y la propuesta musical de Formigal pretende atraer incluso a quienes no son esquiadores.

El esquí, más que un deporte

El presidente de Aramón ha subrayado que el esquí se ha convertido en una experiencia "mucho más completa", que supera lo meramente deportivo. Ya no se trata solo de esquiar: también se puede disfrutar de las vistas, de la gastronomía y de actividades complementarias como tirarse en trineo. El adelanto de la nieve permite dinamizar las reservas navideñas, algo que considera "una gran noticia para el sector" y para toda la economía que rodea a los destinos de montaña. "Queda todo el mundo invitado", ha afirmado.

Como crear nieve a través de la innivación

Gericó ha destacado el papel de la tecnología frente al cambio climático. Para los años en los que la nieve llega tarde o es escasa, la compañía realiza fuertes inversiones en innivación, una ténica de creación de nieve artificial. La compañía trabaja con este tipo de tecnología desde finales de los años 80 y 90, y especialmente en los últimos tiempos. Han invertido 40 millones de euros en estos sistemas, sustituyendo casi 1.000 cañones y trayendo tecnología de Europa que aporta estabilidad a las temporadas.

Se trata de una estrategia desarrollada junto al Gobierno de Aragón mediante el Plan Pirineo, que entiende la nieve no solo como ocio, sino como un elemento crucial para la economía de la región. "Te permiten hacer nieve de calidad aunque la temperatura no sea la adecuada", ha explicado.

Gericó ha subrayado el retorno económico que generan las estaciones: de cada euro que gasta un visitante, solo 20 céntimos se quedan en ellas; el resto beneficia a toda la economía del entorno. El año pasado el impacto total fue de 350 millones de euros, con más de 13.000 puestos de trabajo vinculados al sector. El sector de la nieve supone el 9% del PIB de Aragón.

La democratización del esquí

También ha invitado a quienes no esquían a acercarse a las estaciones, afirmando que el nuevo material permite aprender de manera mucho más fácil y barata. Aramón ha lanzado además una campaña destinada a democratizar el esquí, convencidos de que deben atraer a nuevos visitantes para garantizar el futuro del sector. La inversión en innovación durante los últimos años también ha contribuido a que aprender a esquiar sea hoy mucho más fácil, algo que consideran fundamental para atraer a nuevas generaciones de esquiadores

La sostenibilidad es otro de los pilares de la compañía. "Tenemos que cuidar las montañas", ha insistido. Aramón utiliza biocombustibles, el 100% de su energía proviene de fuentes renovables, y solo este año han invertido 1,2 millones de euros en medidas medioambientales. "Nos gustan las montañas y nos gustaría seguir viviendo en ellas", ha concluido.

