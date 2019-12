Pons: "Si Junqueras toma posesión como eurodiputado podría pedir un grado penitenciario para ejercer, lo que sería parecido a un indulto"

El eurodiputado del PP, Esteban González Pons , explica en Más de uno qué pasaría si el Tribunal Supremo decide no suspender la ejecución de la pena de inhabilitación a Oriol Junqueras . El independentista podría tomar posesión como eurodiputado y solicitar un grado penitenciario que le permitiera ejercer su labor: "sería algo parecido a un indulto o a la amnistía ".

González Pons ha dicho que de esta manera, Oriol Junqueras conseguiría una situación muy parecida a la del indulto o amnistía y sin necesidad de que el Gobierno de España se comprometiese a nada.

"Lo que está encima de la mesa no es sólo el mero hecho de que Junqueras llegara a tomar posesión, sino que si lo hace y solicita ejercer su cargo, podría alcanzar un grado penitenciario que le permitiera salir de la cárcel y conseguir así un resultado parecido al indulto", ha dicho.

Respecto a la situación de Carles Puigdemont, González Pons asegura que habría que solicitar un levantamiento de inmunidad, "que no es lo mismo que un suplicatorio".

"Un suplicatorio se pide al inicio del procedimiento y tiene que ver con la competencia del tribunal. Por tanto, un suplicatorio de Puigdemont supondría levantar todo lo que se ha realizado hasta ahora en terreno procesal", afirma.

Asegura que lo que hay que pedir es que el Parlamento Europeo levante su inmunidad porque Puigdemont ya está procesado y en ese caso se iría a un procedimiento en la Comisión Jurídica en el que se debatiría la posibilidad de que el diputado esté siendo perseguido políticamente en su país: "puede alargarse varios meses".

Finalmente, se votaría a favor de levantar la inmunidad en la Comisión Jurídica y en el pleno (con el voto de socialistas, populares y liberales), lo que considera que no sería una buena noticia para Puigdemont porque "si tenía alguna posibilidad de que el juez belga le negase la aplicación de la euroorden, después de que el Parlamento Europeo levante la inmunidad, el juez no tendrá ninguna opción de negar su entrega a España".

"Por paradójico que parezca, su entrada en el Parlamento Europeo podría suponer su más segura salida de Bélgica", afirma.

También da por hecho que los socialistas apoyarían esta iniciativa: No quiero ni pensar que los socialistas se opongan al levantamiento de la inmunidad. Ahora mismo en Bruselas no se en qué bando está jugando el Gobierno de España, pero debo jugar con la realidad y con las mejores intenciones encima de la mesa, que los socialistas no abandonarán el constitucionalismo en Europa".

