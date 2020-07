Gloria Elizo: "Yo no hubiera ocultado la tarjeta a Dina Bousselham. Es una actitud paternalista que las mujeres no necesitamos"

La representante de Podemos en la Mesa del Congreso y exresponsable del equipo legal de Podemos, Gloria Elizo, habla en Más de uno del caso Dina y reconoce que ella nunca hubiera ocultado la tarjeta a Dina Bousselham: " Es una actitud paternalista que las mujeres no necesitamos".

La exresponsable del equipo legal de Podemos, Gloria Elizo, defiende en Más de uno que se cebe centrar el foco y el interés político en el caso Tándem, que según ella es una de las causas de corrupción más grandes de nuestro país, y no tanto en la pieza separa del robo de la tarjeta de Dina Bousselham.

Sobre las explicaciones que dio Pablo Iglesias en cuanto a por qué no le da la tarjeta a Dina cuando él la recibe porque Dina es una mujer de ventipocos años y no quiere añadirle presión, Gloria Elizo dice que ella nunca se hubiera ocultado la tarjeta a Dina y que la actitud de Iglesias le parece paternalista. "Es una actitud paternalista que las mujeres no necesitamos", asegura.

También comenta que en 2016 el foco no estaba puesto -alomejor equivocadamente- en quien tenía la tarjeta. "La situación del 2016 no es la misma que ahora conocemos, entonces lo importante no era la tarjeta sino el contenido de la misma", explica.

Dice que lo importante es por qué aparece esa tarjeta en diferentes medios, que va más allá de lo que ocurriera en términos físicos con esa tarjeta. Sobre si el equipo legal de Podemos no sabía de la existencia de la tarjeta, cuando Pablo Iglesias ya conocía la existencia de esa tarjeta, vuelve a insistir en que lo importante es el contenido de la tarjeta.

Explica que ella no se enteró de que el móvil pasó por el grupo Zeta (cuando los responsables del grupo se reunieron con Pablo Iglesias para entregarle la tarjeta) en enero de 2016 hasta el verano de 2016. Dice que el recorrido histórico de este caso es muy complicado porque en 2016 y 2017 no se tenían tantos datos y que en cuanto el equipo legal supo que Pablo Iglesias tenía la tarjeta lo pusieron en conocimiento de la justicia.

"Nosotros hemos hecho pruebas en la dirección de averiguar qué pasó con el teléfono móvil". Además asegura que Podemos no ha reparado en diligencias de investigación para aclarar todo lo que tiene que ver con el robo del móvil y la tarjeta.

Por otro lado, sobre si pide la abdicación de Felipe VI, dice que Felipe VI representa una institución que cuyos valores democráticos son "la Constitución, que es varón y que es hijo de quien es". Asegura que España necesita un referéndum y defiende que "la soberanía popular tiene que marcar que tipo de Jefatura quiere este país". Cree que ganaríamos en calidad democrática y ve posible un acuerdo de Estado para hacer una reforma de la Constitución. " Ganaríamos en respeto a la soberanía popular cuando la Jefatura de Estado se elige por voluntad popular y no por herencia", asegura.

