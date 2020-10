Garicano advierte de que el cambio del CGPJ pone en peligro los fondos europeos para España

Durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, ha alertado de que el cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, propuesto por el PSOE y Podemos, pone en riesgo que España reciba la ayuda económica de los fondos europeos. "Hay países del norte de Europa que están dispuestos a no aprobar los fondos europeos si se vulnera el estado de derecho", dice.

Garicano asegura que el cambio en el CGPJ es algo "inaudito" y supone "un retroceso enrome de nuestra democracia" ya que es "una caída autoritaria de nuestro sistema democrático". Por ello, considera que se trata de un antes y un después y es "extremadamente grave".

Tanto es así, que explica que hay países del norte de Europa que se están planteando no apoyar la partida de los fondos europeos para España si se vulnera el estado de derecho. "Si el mecanismo del estado de derecho no es potente, no los van a ratificar", dice.

