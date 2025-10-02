García - Page: "Mi intuición me dice que en todas las encuestas la suma de PP y Vox les darían gobierno"

El presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García - Page, ha hablado en 'Más de uno' sobre el ambicioso plan de expansión de la Cooperativa Virgen de las Viñas, con motivo de la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia, con la emisión de los principales programas de la cadena en algunos de los lugares emblemáticos de la Denominación de Origen La Mancha.

Page, que se encuentra en Polonia con motivo de la celebración del Comité Europeo de las Regiones, ha hablado de los recursos hídricos y de las directrices europeas. "Sería bastante triste que Europa decida poner más dinero para la defensa, sino a costa de políticas de cohesión", ha opinado.

Al ser preguntado por Alsina sobre si cree que Juanma Moreno debería adelantar elecciones en Andalucía, Page ha asegurado que cada vez que se ve con él, la conversación sobre adelantar elecciones sale. "La decisión es abierta y tendrá que calibrar el momento que le resulte más conveniente para Andalucía", ha comentado.

Incremento de Vox en las encuestas

Page ha explicado que han notado una euforia en Castilla - La Mancha en el entorno de Vox. "Los datos que nos llegan es que hay un incremento de Vox en detrimento del PP", ha asegurado. "Si lo que busca el PP es poder gobernar sin Vox, este momento de convocatoria no sería el mejor", ha opinado.

Ha hablado de la estrategia electoral del Gobierno y ha dicho que las últimas municipales y autonómicas tenían que haberle ido bien a alcaldes socialistas y lo que llevó a la derrota fue la política del Gobierno personalizada en el presidente.

"Mi intuición me dice que en todas las encuestas la suma de PP y Vox les darían gobierno"

Page hace un análisis de la situación y ha dicho que las encuestas hoy son muy volátiles y lo que piensa la gente en general no lo revela una encuesta. "Mi intuición me dice que en todas las encuestas la suma de PP y Vox les darían gobierno", ha comentado.

En cuanto a las declaraciones de Pedro Sánchez de que tiene intención de repetir como candidato, Page ha asegurado que Sánchez no podría decir otra cosa y si da el "mínimo atisbo de que no sería el próximo candidato, él interpreta de que se le abrirían más vías de las que ya tiene abiertas".

"Para mucha gente lo razonable es que el candidato a las próximas elecciones sea el presidente del Gobierno y rinda cuentas", ha explicado.

"La credibilidad en presupuestos está por los suelos"

Por último, sobre a qué atribuye que el Gobierno no presente presupuestos, Page ha asegurado que la credibilidad en presupuestos está por los suelos. "Yo quiero que el Gobierno se retrate y saber dónde va a gastar", ha comentado.