Teodoro García Egea: "No podemos hacer a Sánchez presidente porque sabemos lo que vale su palabra"

García Egea reconoce que están satisfechos con el resultado electoral y que "ahora le toca a Pedro Sánchez tomar la iniciativa y saber qué es lo que quiere". Responde que el PP va a liderar la alternativa a Pedro Sánchez porque es lo que han votado los españoles y piensa que es el momento para que el PSOE se plantee si los españoles no han votado que Sánchez debe apartarse.

Critica al líder socialista por haber convocado esta repetición electoral y asegura que "alguien tiene que pagar por esta irresponsabilidad que se ha hecho porque ahora estamos peor que antes". Egea entiende, con los resultados electorales, que son la alternativa a Sánchez y por ello no van a apoyar al líder socialista en una investidura. "Hay un problema de desconfianza y somos incompatibles en programa, por lo tanto, no podemos abocar a España a tener un presidente en el que no confían ni sus socios". "El PP no va a venir a no señalar que esto era un plebiscito personal de Sánchez y que lo ha perdido", señala.

Afirma que Sánchez no les ha pedido la abstención, pero recalca que si la pidiera no se la darían porque no se fían de él. "Sánchez quiere que España se quede sin alternativa, y eso no va a ocurrir".

Por otro lado piensa que "hay que cesar al señor del CIS por la manipulación flagrante de decir que el PSOE iba a conseguir 150 escaños". Asimismo, dice que "esta mañana todos deberíamos estar hablando de que Sánchez no se puede presentar ante el Rey para formar Gobierno". Cree que desde la misma noche de abril, Pedro Sánchez ya sabía que iba a convocar elecciones.

Sobre la victoria de Vox en Murcia, García Egea explica que "en Murcia el PP sigue estando en segunda posición. Con trabajo y con esfuerzo seguiremos liderando el gobierno de Murcia".

Asegura que "para nosotros el interés general pasa porque Pedro Sánchez deje la política" y culpa a Sánchez del incremento de votos de Bildu por darle protagonismo en Navarra. "Si todos los electores del centro-derecha hubieran concentrado su voto en España Suma, habríamos tenido mayoría absoluta en el Congreso"

En cuanto a cómo quedan sus gobiernos con Ciudadanos tras el batacazo electoral del partido de Albert Rivera, afirma que "no podemos someter los gobiernos de coalición con Ciudadanos a los vaivenes políticos. Los gobiernos están configurados para cuatro años, con independencia de la rápida evolución del panorama político".

También te interesa...

Sigue el bloqueo tras el 10N: El PSOE gana unas elecciones en las que Vox asciende a la tercera fuerza y Ciudadanos se hunde

Pablo Casado: "Sánchez ha perdido su referéndum y debería valorar qué hacer en el futuro"