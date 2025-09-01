Los ganaderos reclaman más flexibilidad de las administraciones para los afectados por el fuego: "La normativa debe reponder a las necesidades reales"

Vicente Matías, un ganadero de la zona de Plasencia ha narrado en Más de uno cómo ha sido la gestión de la ayuda donada a los agricultores afectados por los fuegos en Extremadura. Vicente, a quien afortunadamente las llamas no le afectaron, recibió una llamada de Tatín Cortes, un ganadero de córdoba miembro de AGACOR (Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba).

Tatín le ofreció siete tráilers de forraje que habían conseguido reunir como donación, escogió esta vía al ser más eficaz que el contacto con los ayuntamientos, puesto que los fuegos habían afectado a varios municipios distintos. Vicente ha destacado la importancia de hacer un reparto justo superando los requisitos mínimos que establece la diputación, que no llega a conocer las condiciones concretas de cada ganadero.

El propio Tatín también ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, donde ha hecho una reivindicación del papel de los ganaderos en la sociedad y de la importancia de sus reivindicaciones, por la se sucedieron una serie de protestas en todo el país el año pasado.

Los socios, además de donar el forraje donado, han sufragado una parte de los gastos de transporte de los 12 camiones con 200 toneladas de forraje que han llegado hasta el norte de Cáceres, el resto lo han pagado las mancomunidades de la zona y en la segunda entrega que ya está fechada para la próxima semana lo financiarán los propios ayuntamientos.

El tiempo destaca entre los problemas que se encuentran ahora los profesionales, la escorrentía que pueden provocar las lluvias contamina los acuíferos y ríos de la región, ha explicado también que la desaparición de las vallas entre explotaciones y las zarzas que cubrían los muros deja sin límites los terrenos por los que pastarían las vacas, que sin supervisión podrían llegar hasta Salamanca. Vicente señala que estos muros no están cuidados porque las autoridades no permiten la quema controlada de los zarzales que los tapan.

"Hasta primavera los animales no van a comer por sí mismos", ha asegurado Tatín, quien ha aprovechado para reclamar también la urgencia de las ayudas dirigidas a los ganaderos para evitar que sus animales mueran de inanición, señalando que las administraciones no han sido suficientemente rápidas. Matías señala que se trata de "ganaderos ayudando a ganaderos", lo que dificulta las tareas de logística al carecer de infraestructuras.