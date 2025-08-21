Los ganaderos afectados por los incendios en Sanabria: "Lo triste es que no se aprende la lección por parte de las administraciones públicas"

Miguel Ondarreta ha conversado en Más de uno con José Manuel Soto, uno de los ganaderos de la Sierra de la Culebra responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Sanabria. "Supone estar en una tensión constante en una zona olvidada" ha comenzado afirmando Soto, "lo triste es que no se aprende la lección por parte de las administraciones públicas" ha continuado en referencia al incendio que ya devastó la zona de la Sierra de la Culebra en 2022.

El ganadero ha instado a escuchar a la gente de los territorios, además de tomar medidas cuando toca donde "no vale querer hacer todo cuando tenemos la tormenta encina". Ha señalado que el fuego se ataja si se ataca en el primer momento, si lo dejamos se vuelve incontrolable. "Hay ser prácticos y eficaces, pero nos faltan medios". La COAG ha realizado un cálculo sobre el impacto de los incendios para el sector agrícola y ganadero que ha cifrado en 600 millones de euros en pérdidas.

Soto también ha criticado la urgencia de los medios y gobiernos para aumentar la inversión en defensa para prevenir una posible guerra. "La primera guerra que tenemos que ganar es la del cambio climático y estar prevenidos para que no haya catástrofes de esta índole," ha afirmado, tras lo que ha señalado que se puede invertir en más hidroaviones, helicópteros o personal que trabaje todo el año en la prevención de incendios.

"La primera guerra que tenemos que ganar es la del cambio climático y estar prevenidos"

Respecto a las medidas inmediatas a aplicar, ha recordado que en la sierra de La Culebra en 2022 se hizo un reparto rápido de forraje y alimento para las ganaderías afectadas que se han quedado sin pastos, algo que se debe repetir en esta situación, pese a que la mayor magnitud de la catástrofe lo haga más difícil. También ha mencionado el sector de la apicultura, que ha recibido el golpe tanto de la posible quema de las colmenas como de los árboles y plantas de las que se alimentan las abejas.