Frigiliana uno de los pueblos más bonitos de España lleno de vida

Frigiliana, en la comarca de la Axarquía malagueña, es uno de los pueblos más bellos y singulares de España. Con 3.310 habitantes, fue el primero de la provincia de Málaga en unirse a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España en 2015 y figura en la lista de los 100 pueblos más bonitos según National Geographic Viajes. Su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, guarda una historia marcada por las tres culturas: cristiana, judía y musulmana.

La localidad vive del turismo, la gastronomía, la artesanía y la producción de miel de caña, única en Europa. También ha sido refugio de artistas y personajes célebres como la cantante Pepa Flores (Marisol).

Festival de las 3 Culturas

Del jueves 28 al domingo 31, Frigiliana celebra el Festival de las 3 Culturas, que este año cumple 18 ediciones. El escenario es el propio pueblo, sobre todo su casco histórico, y todas las actividades son gratuitas. Hay conferencias (con Nieves Concostrina), pasacalles de danza beduina, talleres de dulces árabes, ciclo de cine de temática sociocultural, cuentacuentos a la luz de las velas y conciertos como el de Kiko Veneno. Además, la ruta de la tapa apuesta por envases reutilizables y el mercado reúne 150 puestos de comida y artesanía. Un evento que atrae a cerca de 40.000 visitantes.

Tradición, emprendimiento y arte

Frigiliana mantiene viva la tradición al tiempo que fomenta el emprendimiento y el arte. Ejemplo de ello es la empresa cervecera "La domadora y el león", fundada por Javier León y Charo hace 14 años. Su cerveza estrella, “La Charca”, de sabor amargo con matices de mango, se distribuye en la hostelería local y cuenta con una galería de arte en su espacio de más de 200 metros cuadrados.

También destaca la artista Rosalind Burns, vecina desde hace 17 años, autora del documental La Cal (2017), que recoge la labor de los últimos caleros de la Axarquía. Su obra refleja el compromiso con preservar oficios en vías de desaparición y rescatar la memoria colectiva del pueblo.

La miel de caña: un tesoro único en Europa

El Ingenio Nuestra Señora del Carmen, fundado en 1725, es la única fábrica de miel de caña de Europa. Su producto, conocido como 'miel negra', no procede de las abejas sino de la caña de azúcar, y es considerado una alternativa más saludable al azúcar común. Se utiliza en platos tradicionales como las berenjenas fritas con miel, ensaladas con queso de cabra o postres como yogures y cuajadas. La empresa celebra cada 4 de mayo el Día de la Miel de Caña, atrayendo visitantes y consolidando la identidad gastronómica de Frigiliana.