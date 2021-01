Francisco Bescós: "La escuela especial fue como un faro luminoso que nos dio conocimiento donde no existía más que incertidumbre”

El escritor Francisco Bescós viene a Más de uno a hablar de su novela 'Las manos cerradas', en la que cuenta su experiencia como padre de Paulina, una niña con parálisis cerebral y un alto porcentaje de discapacidad desde el primer momento de su nacimiento. La obra se escribe a medida que la historia se va produciendo y sin saber qué va después y su autor destaca que su intención era "la de mostrar un mensaje que no había encontrado en otros libros sobre la misma materia: la descripción de la incertidumbre de esos primeros años".

Señala que al ver el color de piel de su hija al nacer, se dio cuenta de que algo no iba bien y "en ese momento, las expectativas de llevar una vida normal dejan de existir, se diluyen y pasan a ser otra cosa". Además, destaca que los médicos, ante este tipo de situaciones, saben "cómo lanzar mensajes que no te desalienten pero, al mismo, tiempo, no te crean unas falsas expectativas".

Asimismo, relata que fuera del mundo de la discapacidad solo trasciende un tipo de relato en el que "se tiende a edulcorar la enfermedad o incluso a contemplarla como algo positivo".

A su vez, respecto al tema de las escuelas inclusivas, Bescós alaba la labor que desarrollan en las escuelas especiales y señala que "no todos los expertos recomiendan la escuela ordinaria para los niños con discapacidad". Añade también que, para su familia, fue "un faro luminoso que nos dio conocimiento donde no existía más que incertidumbre" y que allí "todo el mundo nos podía orientar tanto a nivel educativo como en lo personal".