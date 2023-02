Fernando Aramburu: "Tengo buenas vibraciones con 'Hijos de la fábula'"

Fernando Aramburu nos presenta en Más de uno 'Hijos de la fábula', su nueva novela sobre gentes vascas, irónica y divertida.

"Uno ha trabajado durante mucho tiempo y la posibilidad del fracaso o de la crítica agria... pues pudiera producirse. Pero creo que hemos empezado bien y tengo buenas vibraciones con este libro. Debería estar curado de espanto de las críticas buenas, malas, regulares... pero se ve que no termino de madurar" ha afirmado Aramburu.

"Esta novela tiene un cincelado especial y la escribí inmediatamente después de 'Patria' y la mantuve en la despensa durante largo tiempo. Entre otras razones porque 'Patria' estaba dando mucho que hablar y me pareció (y al editor también) que no convenía sacar inmediatamente otra novela que además tratase sobre asuntos de vascos. Y tuve la prudencia de dejarla reposar, lo que me permitió darle un repaso que creo que ha sido favorable. Entonces está recién sacada del horno ahora.

"No hay una sola frase en todo el libro con más de un verbo y además no quise derramar imágenes, metáforas, sino un tipo de fluencia lingüística que le fuera propicia o adecuada a estos personajes" nos cuenta en Más de uno.