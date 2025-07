Félix Sabroso: "Me he pegado diez años acumulando ganas de hacer"

En el corazón de Madrid, junto a la plaza de Pontejos, hay una calle estrecha que conecta con la historia del cine reciente en nuestro país. La calle de las Mercerías fue el primer hogar madrileño de Dunia Ayaso y Félix Sabroso, pareja en lo personal y en lo artístico, que llegó desde Gran Canaria en 1992 con un sueño: hacer películas.

Lo consiguieron. Convirtieron un primer vídeo proyectado en bares en la taquillera 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí' y, desde entonces, encadenaron éxitos, fracasos, cambios de rumbo, teatro, televisión y cine. Todo en pareja. Hasta que Dunia falleció en 2014. Y Félix tuvo que seguir solo.

Ahora, una década después, Félix Sabroso se pasa por los micrófonos de Más de uno para hablar con Carlos Alsina sobre el estreno de su serie más personal: 'Furia'. Una comedia negra de ocho capítulos sobre cinco mujeres de más de 50 años que se enfrentan al mundo, a sus miserias, al rechazo y al paso del tiempo. Una serie sobre la reinvención y la rabia que nace del olvido, como la que sintió Sabroso al tener que continuar sin Dunia.

El punto de partida de la serie es la misma realidad, según Sabrosos. "Ahora que me he quedado sin un 50% del tándem, me he pegado diez años acumulando ganas de hacer", ha afirmado el director, que cuando se le ha ofrecido la oportunidad de hacer algo propio ha querido hacer algo caleidoscópico que representase la contemporaneidad.

Las protagonistas de 'Furia' son Marga (Carmen Machi), una artista manipulada por su marido; Vera (Pilar Castro), una chef hundida por un crítico despiadado; Nat (Candela Peña), una dependienta que lucha contra el edadismo laboral; Adela (Nathalie Poza, que acudió recientemente a Más de uno), una mujer alcoholizada que cuida a su madre y a duras penas mantiene su dignidad; y Victoria (Cecilia Roth), una ex actriz del destape que ansía volver a los focos, "tengo todo ases" ha afirmado Félix respecto al reparto. En particular también ha destacado el papel de Ana Torrent que es "nuestra Buster Keaton", según sus palabras.

Cada mujer protagoniza un capítulo en el que les envuelve un mundo y un contexto completamente diferente, que es en muchos puntos totalmente contradictorios. Sabroso ha conseguido darle continuidad utilizando una misma paleta de colores y estética similar.