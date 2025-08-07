Experto en economía sobre los aranceles de Trump: "Nos estamos olvidando de la guerra comercial en ciernes entre Europa y China"

Miguel Ondarreta ha conversado en Más de uno con Juan Ignacio Crespo, economista y analista financiero, para conocer su opinión sobre el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea y la situación del mercado internacional con la entrada en vigor de la nueva tanda de aranceles de Donald Trump.

Hace unos días, Crespo afirmó que el pacto entre la UE y EEUU era "el mejor acuerdo posible", aunque también señaló que el presidente de Estados Unidos seguiría presionando a Europa por otras vías, como se ha demostrado con su amenaza de incrementar los impuestos a las importaciones hasta el 35%. Destacó además que es positivo que la UE esté siguiendo una estrategia similar a la de Japón para lograr las condiciones más favorables posibles.

Ante la falta de información sobre los términos concretos del acuerdo firmado, Crespo explicó que esto se debe a las prisas con las que se cerró y a la falta de detalle en la propuesta del equipo negociador estadounidense, que según él "llevaba tan solo un folio" a la reunión. "No creo que Trump tenga claro cómo quiere que Europa invierta esos 600.000 millones de dólares", afirmó Crespo. Y añadió: "Lo fundamental es mantener la calma y seguir avanzando".

Una solución "heterodoxa" para Europa

En cuanto a las herramientas con las que cuenta Bruselas para cumplir con el acuerdo, Crespo señaló que, en el peor de los casos, existe la posibilidad "heterodoxa" de que Europa recurra al Banco Central Europeo para adquirir deuda estadounidense por medio billón de dólares, una solución que calificó como "heterodoxa".

China, el principal peligro para Europa

Respecto a las negociaciones con otros actores globales, especialmente China, Crespo advirtió que es ahí donde puede estallar una verdadera guerra comercial, no solo entre Estados Unidos y China, sino también entre China y Europa. Subrayó el daño que está causando a la industria automovilística europea el desarrollo industrial chino y que supone un riesgo mucho mayor del que puede mostrar EEUU. No obstante, destacó que la economía china sigue siendo muy dependiente del comercio exterior, una situación difícil de cambiar en el corto plazo.

Sobre el papel particular de nuestro país ha indicado que "España negocia normalmente mal". Explicó que, según la primera tabla de aranceles mostrada por Trump, a España debería corresponderle un arancel del 10%, por lo que recomendó al Gobierno español luchar por rebajar el gravamen a ese porcentaje.

España negocia normalmente mal

Pronóstico negativo para la OPA de BBVA sobre Sabadell

Finalmente, al ser preguntado sobre el futuro de la oferta de adquisición (OPA) que el banco BBVA ha presentado para comprar el Banco Sabadell, Crespo indicó que es probable que nos salga adelante, aunque matizó que dicha OPA solo tendría éxito si el banco vasco ampliara el valor de su oferta. Esta semana los accionistas del banco catalán aprobaron la venta de su filial en Reino Unido al Banco Santander y un macrodividendo de 2.500 millones de euros, do movimientos que perjudican la operación.