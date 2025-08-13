Esto es lo que debes saber para ser detective privado

Cuando somos pequeños, a muchos de nosotros nos pica el gusanillo de ser detective privado, a veces impulsados por las películas o series, otras por los libros, pero siempre con el mismo fin, resolver crímenes. Por eso mismo, Begoña Gómez, Arturo Tellez y Paloma Gallego han conjeturado junto a Javier Ruiz, Esther Gómez y Óscar Rosa sobre qué se necesita para ser detective privado y qué funciones puede tener.

Por una parte, Óscar Rosa, autor del libro 'The Baker Street al Paseo de la Castellana' ha explicado que en su caso la idea de dedicarse a este oficio viene de su padre, pero da la casualidad que, a posteriori, toda su familia se ha dedicado a ello. En el caso de Esther Gómez, quien asegura tener un don, sí que se decanta un poco más por las novelas y películas como motor de su inspiración.

Juntos han explicado todas las licencias que se necesitan para estar habilitado para la profesión, cuáles son sus limitaciones, su posible colaboración con la Policía y cuáles son sus casos más habituales, aunque sin revelar información.