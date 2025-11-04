Enrique Ordieres, presidente del grupo Cinfa, reivindica el papel de las personas cuidadoras: "Cuidar es pensar, acompañar y compartir"

Carlos Alsina y el equipo de 'Más de uno' ponen voz al movimiento Cinfa por los cuidados, acompañando y visibilizando a las personas que cuidan de sus mayores.

Carlos Alsina ha conversado con Enrique Ordieres, presidente del Grupo Cinfa, con motivo de la publicación del I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, un trabajo avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Una iniciativa que busca reconocer y apoyar a las personas que se encargan del cuidado de familiares dependientes, mayores o enfermos.

"Somos una compañía del mundo de la salud y, después de muchos años trabajando alrededor de los pacientes, nos dimos cuenta de que hay una figura esencial: los cuidadores y el entorno familiar", explica Ordieres. El Observatorio nace precisamente con el propósito de visibilizar esta realidad y ofrecer apoyo a quienes cuidan de los demás, en un contexto en el que la esperanza de vida sigue aumentando.

Florencio Ramírez Rodríguez, junto a sus hermanos y su madre | Cinfa | "La mirada del paciente"

La 'Generación Sándwich', un fenómeno en crecimiento

Según los datos del estudio, la llamada 'Generación Sándwich' —personas que atienden al mismo tiempo a sus hijos y a sus padres— es un fenómeno cada vez más extendido. El presidente de Cinfa subraya que esta situación "tiende a crecer" y que en 2050 la esperanza de vida alcanzará los 89 años en mujeres y 85 en hombres, lo que supondrá un desafío social de primer orden.

Mujeres cuidadoras: trabajo, carga emocional y conciliación

El perfil mayoritario del cuidador es claro: mujer, de entre 45 y 50 años, muchas veces con trabajo remunerado y una gran carga emocional y logística. "Más del 75% de las personas cuidadoras trabajan, y eso genera una tensión que impacta en toda la familia", señala Ordieres.

Identidad | Certamen fotográfico solidario 'La mirada del paciente' de Cinfa | Antonio José Morales

Cada hogar, añade, es un mundo: "No siempre hablamos de dependencia física. A veces se trata de soledad, necesidad de cariño o acompañamiento. Cuidar también significa escuchar y comprender".

Cinfa colabora con asociaciones como Cruz Roja y la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) para ofrecer programas de gestión emocional y apoyo psicológico. Además, la web cuidados.cinfa.com pone a disposición de las familias recursos y consejos útiles.

Las farmacias, puntos de encuentro y escucha

Ordieres defiende que las farmacias son un espacio privilegiado para detectar situaciones de soledad o sobrecarga emocional. "Los farmacéuticos no solo ofrecen soluciones terapéuticas; también acompañan, escuchan y ayudan a identificar casos críticos. En esos 23.000 puntos de atención de toda España hay un valor humano enorme", afirma.

La mejor medicina | | Certamen fotográfico solidario 'La mirada del paciente' de Cinfa | María José González

En esta década de trabajo, Cinfa ha comprobado que la sociedad ha avanzado en la concienciación sobre la soledad y la dependencia, pero aún queda camino por recorrer. "Todos o somos o seremos pacientes en algún momento de nuestras vidas. Debemos empatizar y buscar soluciones humanas a las situaciones difíciles", resume Ordieres.

20 horas semanales dedicadas al cuidado

Entre los hallazgos del Observatorio destaca un dato revelador: el 42% de los cuidadores convive con la persona a su cargo, dedica más de 20 horas semanales al cuidado y, en muchos casos, ve deterioradas sus relaciones personales y laborales. "Cuidar es pensar, acompañar, compartir y comprender", sentencia Ordieres.

Escucha la entrevista completa