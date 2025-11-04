Entrevista en Más de uno

Enrique Ordieres, presidente del grupo Cinfa, reivindica el papel de las personas cuidadoras: "Cuidar es pensar, acompañar y compartir"

Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, explica junto a Carlos Alsina los retos de la 'generación sándwich' y la necesidad de reconocer el valor humano de los cuidados en un país cada vez más envejecido, en un programa especial en el que ponemos voz al movimiento Cinfa por los cuidados.

Contenido patrocinado

Madrid |

Enrique Ordieres, presidente del grupo Cinfa, en 'Más de uno'

Carlos Alsina y el equipo de 'Más de uno' ponen voz al movimiento Cinfa por los cuidados, acompañando y visibilizando a las personas que cuidan de sus mayores.

Carlos Alsina ha conversado con Enrique Ordieres, presidente del Grupo Cinfa, con motivo de la publicación del I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, un trabajo avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Una iniciativa que busca reconocer y apoyar a las personas que se encargan del cuidado de familiares dependientes, mayores o enfermos.

"Somos una compañía del mundo de la salud y, después de muchos años trabajando alrededor de los pacientes, nos dimos cuenta de que hay una figura esencial: los cuidadores y el entorno familiar", explica Ordieres. El Observatorio nace precisamente con el propósito de visibilizar esta realidad y ofrecer apoyo a quienes cuidan de los demás, en un contexto en el que la esperanza de vida sigue aumentando.

Florencio Ramírez Rodríguez, junto a sus hermanos y su madre
Florencio Ramírez Rodríguez, junto a sus hermanos y su madre | Cinfa | "La mirada del paciente"

La 'Generación Sándwich', un fenómeno en crecimiento

Según los datos del estudio, la llamada 'Generación Sándwich' —personas que atienden al mismo tiempo a sus hijos y a sus padres— es un fenómeno cada vez más extendido. El presidente de Cinfa subraya que esta situación "tiende a crecer" y que en 2050 la esperanza de vida alcanzará los 89 años en mujeres y 85 en hombres, lo que supondrá un desafío social de primer orden.

Mujeres cuidadoras: trabajo, carga emocional y conciliación

El perfil mayoritario del cuidador es claro: mujer, de entre 45 y 50 años, muchas veces con trabajo remunerado y una gran carga emocional y logística. "Más del 75% de las personas cuidadoras trabajan, y eso genera una tensión que impacta en toda la familia", señala Ordieres.

Identidad | Certamen fotográfico solidario 'La mirada del paciente' de Cinfa
Identidad | Certamen fotográfico solidario 'La mirada del paciente' de Cinfa | Antonio José Morales

Cada hogar, añade, es un mundo: "No siempre hablamos de dependencia física. A veces se trata de soledad, necesidad de cariño o acompañamiento. Cuidar también significa escuchar y comprender".

Cinfa colabora con asociaciones como Cruz Roja y la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) para ofrecer programas de gestión emocional y apoyo psicológico. Además, la web cuidados.cinfa.com pone a disposición de las familias recursos y consejos útiles.

Las farmacias, puntos de encuentro y escucha

Ordieres defiende que las farmacias son un espacio privilegiado para detectar situaciones de soledad o sobrecarga emocional. "Los farmacéuticos no solo ofrecen soluciones terapéuticas; también acompañan, escuchan y ayudan a identificar casos críticos. En esos 23.000 puntos de atención de toda España hay un valor humano enorme", afirma.

La mejor medicina | | Certamen fotográfico solidario 'La mirada del paciente' de Cinfa
La mejor medicina | | Certamen fotográfico solidario 'La mirada del paciente' de Cinfa | María José González

En esta década de trabajo, Cinfa ha comprobado que la sociedad ha avanzado en la concienciación sobre la soledad y la dependencia, pero aún queda camino por recorrer. "Todos o somos o seremos pacientes en algún momento de nuestras vidas. Debemos empatizar y buscar soluciones humanas a las situaciones difíciles", resume Ordieres.

20 horas semanales dedicadas al cuidado

Entre los hallazgos del Observatorio destaca un dato revelador: el 42% de los cuidadores convive con la persona a su cargo, dedica más de 20 horas semanales al cuidado y, en muchos casos, ve deterioradas sus relaciones personales y laborales. "Cuidar es pensar, acompañar, compartir y comprender", sentencia Ordieres.

