En la Comunidad de Madrid la ocupación de camas UCI está entorno al 80% con 200 camas libres, pero la evolución en algunos municipios y barrios de la capital ha llevado al gobierno regional a plantearse la reapertura del hospital de IFEMA para descongestionar los hospitales más saturados y a plantearse la limitación de movimientos en estas zonas, tal y como anunció el viceconsejero madrileño de Salud Pública, el doctor Antonio Zapatero.

En Más de uno, El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, asegura que "la palabra confinamiento tiene diferentes significados y por eso alarma, pero hay que tranquilizar a la población". Explica que "se trata de limitar, de reducir la movilidad y los contactos para evitar un factor de riesgo como es la relación humana".

Asimismo, recuerda que solo se está planteando en "aquellas zonas donde la incidencia de contagios es muy elevada". Pero confirma que desde la Comunidad de Madrid no pueden confinar. por lo que hace un llamamiento a la tranquilidad. También manifiesta que son los que más pruebas PCR hacen de España.

"Tenemos un número importante de personas que no cumplen con los aislamientos"

Además, asevera que "si algo define a la Comunidad de Madrid es la transparencia en los datos" y alega que los contagios no son exponenciales, por lo que es algo que está más controlado que en la ola de la pandemia. Aunque sí solicita a la población que haya autorresponsabiliadad, "que eviten las relaciones sociales no necesarias durante 15 días" porque "en general la población está cumpliendo, pero tenemos un número importante de personas que no cumplen con los aislamientos, ni con las cuarentenas".

López insiste en que su intención es "proteger a parte de la población de esa otra parte que no es responsable" y pide a los jóvenes que no hagan botellones o que en las bodas, a pesar de estar prohibida la barra libre y el baile, se salten las normas.

En cuanto a la descordinación aparente que hay entre los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, anuncia que lo que hizo Zapatero fue "repetir lo que dijo el ministro Illa" sobre las posibilidades de volver a confinar, pero alega que la responsabilidad sanitaria la tiene el propio consejero de Salud Pública de la Comunidad. Apunta también en que cada 15 días se reúnen para hacer una valoración "muy seria y profunda de los datos" y deciden las nuevas medias.

"Hay que acabar con estas musiquillas de la izquierda"

Sobre la inmigración, declara que se sienten "muy orgullosos de los trabajadores inmigrantes" y explica que son considerados madrileños. "Madrid es la tercera comunidad de España con menor riesgo de pobreza, hay que acabar con estas musiquillas de la izquierda", cuenta.

Por otro lado, sobre la relación con el Gobierno de España, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid dice que "el diálogo entre oposición y gobierno tiene que existir", aunque "lo hacen muy difícil", pero critica que el Gobierno diga que el Partido Popular no se acata a la Constitución, mientras ellos pactan con Bildu y ERC. Además, aboga por "unir las fuerzas de centro derecha y liberar a España de este gobierno socialcomunista".

