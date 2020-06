Enrique Cerezo: "Para los próximos partidos va a ser imposible que haya público en los estadios"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerez o, habla en Más de uno de la vuelta del fútbol, que se retoma hoy con los 45 minutos del Rayo-Albacete suspendido en diciembre y opina sobre si debe autorizarse que haya público en los estadios. Opina que "el fútbol sin espectadores es menos fútbol" y señala que él prefiere una final tradicional a un formato Final Four.

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, tiene la última palabra sobre si habrá público en los estadios en la última fase de desescalada. Enrique Cerezo cree que no habrá público en los próximos partidos y afirma que lo que no le parece normal es que en unos campos haya público y en otros no. "Estamos en manos de las Comunidades cuando entremos en la fase tres y dependemos de lo que ellos nos digan", comenta.

Sobre cómo afecta a los ingresos de un club la falta de aficionados en el campo, el presidente del Atlético de Madrid explica que para este equipo la no asistencia de público puede suponer de 30 a 40 millones de pérdidas. En cuanto a cómo se va a compensar al aficionado que tiene un bono, dice que lo harán pero aún no saben cómo.

Con respecto a la idea de poner poner espectadores falsos de cartón en las gradas y se ponga en la megafonía sonido de otros partidos, cree que "me da lo mismo, pero no creo que sea beneficioso ni adecuado". Aunque cree que sí puede resultar más atractivo para el aficionado que ve el partido por televisión.

Sobre la normativa en la Champions, cree que la UEFA está intentando centralizar los partidos que quedan y hacer una Final Four con los equipos que queden en cuartos de final. Se muestra más partidario de una final tradicional que de un formato Final Four.

Por último, opina sobre la decisión de HBO de retirar de su catálogo en EEUU la película 'Lo que el viento se llevó', por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas: "Es una noticia rara y estúpida, es una de las mejores películas de la historia del cine".

