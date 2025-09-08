Emilicio Viciana, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid: "Lo mejor son los libros, el papel y el boli, lo tengo claro"

Carlos Alsina ha decidido informar del inicio del curso escolar de primera mano desde el CEIP Quinto Centenario de San Sebastián de los Reyes, durante su visita ha conversado con Emilicio Vicana, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, una de las regiones pioneras en la restricción del uso de pantallas y dispositivos digitales dentro de las aulas.

Sobre este tema, Viciana ha reafirmado su apuesta por los libros como fuente fundamental de conocimiento apoyado por una ayuda puntual de las pantallas, "lo mejor son los libros, el papel y el boli, lo tengo claro", ha asegurado.

El consejero de Educación también ha resaltado otras de las medidas con las que comienza el curso escolar en la Comunidad de Madrid, la opción de que 49 colegios también puedan impartir el curso de primero de la ESO, con el objetivo de retrasar el paso al instituto con todos lo que conlleva en cuanto a independencia como la gestión de llaves de casa o de un teléfono móvil propio.

La restricción a las pantallas en la Comunidad de Madrid entra en vigor para toda infantil y primaria, el consejero ha explicado que en la educación secundaria queda en manos de cada centro el uso que se haga de las mismas, "el objetivo es limitar el tiempo de uso y eliminar el uso individual". Vician destacado que las herramientas digitales se podrán seguir utilizando en los centros escolares, "no estamos en contra de una pizarra digital" y ha asegurado que los profesores también opinan que para proceso de aprendizaje es más útil el uso de la caligrafía y el papel.