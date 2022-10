Emiliano García-Page, contrario a un superdomingo electoral: "No le conviene a nadie"

En la jornada de ayer, el presidente de Castilla-La Mancha, anunció su plan fiscal de cara al 2023 que incluye una rebaja del IRPF para rentas anuales inferiores a 30.000 euros a través de nuevas deducciones en el tramo autonómico del impuesto.

Con esta medida, Emiliano García-Page se distancia de la posición del Gobierno central - que presume de aumentar el techo de gasto- y, por el contrario, se suma a los presidentes autonómicos que ya han comunicado rebajas fiscales para aliviar la elevada inflación en el gasto de sus ciudadanos.

Page, contrario a la posición del Gobierno sobre fiscalidad

"He presentado un presupuesto bajando el techo de gasto", dice Page en 'Más de uno' sobre su propuesta fiscal, la cual, puntualiza, "no es una revisión fiscal, ni bajar los impuestos a todo el mundo".

He presentado un presupuesto bajando el techo de gasto, no es bajar los impuestos a todo el mundo

A pesar de discrepar con la posición defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es contraria a que las administraciones autonómicas renuncien a parte de sus ingresos porque eso repercute en los servicios públicos, el presidente manchego asegura que sus competencias -sanidad, educación y servicios sociales- "no se van a ver mermados" con esta rebaja del IRPF.

Sobre la bajada de impuestos y la competición entre comunidades

"No tengo ninguna intención de hacer una bajada a granel de los impuestos", anuncia Page, que dice no compartir que algunas comunidades dirigidas por el PP "rompan la economía de este país en 17 mercados distintos".

Así, el presidente castellanomanchego califica de "error total" la competición entre comunidades autónomas para ver quién es más rico y quién más pobre; "ese no era el espíritu del 78", critica.

Por otro lado, defiende que actualmente "es el momento de tomar acciones puntuales para intentar compensar en los gastos e ingresos el sufrimiento de todos".

"Yo no soy díscolo de nada"

A menudo se califica al presidente manchego como uno de los barones "díscolos" de Pedro Sánchez por sus críticas a ciertas medidas tomadas desde la dirección del PSOE.

Sin embargo, García-Page se muestra en contra de ese término asegurando que "yo no soy díscolo de nada" e insiste en restarse importancia dentro de su propio partido: "yo no aspiro a nada, en mi partido pinto muy poquito".

De la M30 para dentro, en la política nacional, se necesitaría mucho Orfidal; están nerviosos por todo

En este sentido, prefiere distanciarse de la política nacional, asegura que no comparte "muchas de las barbaridades que se plantean en el estrés de la política nacional que se vive en Madrid" y critica que "de la M30 para dentro, en la política nacional, se necesitaría mucho Orfidal; están nerviosos por todo".

El 'superdomingo' electoral "no se va a producir"

Ante los últimos sondeos que anuncian un estancamiento del electorado socialista frente al impulso del PP por el llamado "efecto Feijóo", algunos dirigentes del PSOE apuestan por celebrar un 'superdomingo' electoral para hacer coincidir la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 con las generales, previstas a finales de ese año.

"Eso no se va a producir", dice Page, aunque asegura que ese escenario no le perjudicaría, pues los ciudadanos votan a diferentes partidos en función de cada elección.

También, defiende que el 'superdomingo' electoral "no le conviene a nadie", pues "no se imaginan lo que significan 8.000 candidatos en 8.000 ayuntamientos diciéndole a la gente: 'no se confundan'".

Así, el presidente manchego deja intuir que en este momento, Pedro Sánchez, podría tener un efecto disuasorio para votar al PSOE en Castilla-La Mancha y, por tanto, perjudicaría a Page.