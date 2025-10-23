Elma Saiz defiende la subida de las cuotas de los autónomos: "Queremos que coticen más para su propia protección"

Carlos Alsina ha entrevistado este jueves a Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, en plena polémica por la intención del Gobierno de aprobar una subida en la cotización de los autónomos. Tras el revuelo generado, su departamento dio marcha atrás y presentó una segunda propuesta con cierta rebaja en las cuotas.

Saiz comenzó defendiendo su olfato político frente a las críticas publicadas por algunos medios, que aseguraban que en Moncloa consideraban inoportuno el momento elegido para anunciar la subida. La ministra explicó que la propuesta se filtró y que, a partir de entonces, se comenzó “a hacer demagogia”. Aun así, subrayó que se puso a negociar desde el primer momento: "No voy con orejeras ni con un antifaz; nos pusimos a trabajar en una propuesta que nace del consenso político y de las diferentes sensibilidades".

Reivindicó su cercanía al colectivo de autónomos, recordando su etapa al frente de una consultoría fiscal, tributaria y laboral. "He abanderado reivindicaciones como esta porque es justicia social", afirmó. Defendió el principio de cotizar por ingresos reales, una idea que lleva reclamando más de veinte años: "Cotizar por ingresos reales va acorde con la protección de los autónomos".

Saiz aseguró ser consciente de la diversidad de situaciones que viven los trabajadores por cuenta propia, "este Gobierno no ha recortado ningún derecho de los autónomos", ha destacado. Pese a la rebaja incluida en la nueva propuesta, mantiene su objetivo de alcanzar una cotización por ingresos reales plena en 2032.

Según explicó, muchos autónomos con cuotas mínimas han decidido sobrecotizar voluntariamente, convencidos de que esa es la vía hacia una mayor protección social. Ante la viabilidad de su nueva propuesta, ha apuntado que deberá ser votada en el Congreso, donde espera contar con el apoyo de las asociaciones de autónomos antes de que llegue el turno de los grupos parlamentarios.

La ministra ha apuntado a un ejemplo concreto, un autónomo con 3.000 euros de ingresos mensuales y cotización mínima apenas tendría derecho a una prestación por desempleo de 600 euros. “La protección de los autónomos sigue siendo deficitaria”, admitió, recordando que muchos llegan a la jubilación con pensiones inferiores en 650 euros de media frente a los asalariados. "Eso se soluciona a través de la cotización. Deben dejar de ser considerados trabajadores de segunda", señaló. Por otra parte, preguntado por si los autónomos son menos rentables para la Seguridad Social debido a sus cotizaciones, Saiz negó que exista una intención recaudatoria en la reforma.

Resta importancia a las declaraciones de Junts

En relación con las declaraciones de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, la ministra afirmó que "forma parte de hacer política y de lanzar mensajes a su parroquia". Aprovechó para destacar la reciente aprobación de la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, y señaló que los Presupuestos Generales siguen en tramitación.

Sobre la posibilidad de rebajar las cuotas a los autónomos que no perciban ingresos, recordó que ya existen mecanismos de ayuda como la cuota reducida durante los dos primeros años de actividad. "Las cotizaciones no son impuestos; van directamente a la protección del autónomo. España es el único país en el que, con una cuota cerrada, accedemos a la cobertura social", explicó.

Los miembros de la tertulia también le han preguntado por la cuestión del absentismo laboral, que la ministra prefiere denominar incapacidad temporal, Saiz subrayó que la Seguridad Social trabaja para ser "la más moderna de la historia" y asumió la responsabilidad de abordar este reto. "La incapacidad temporal no es culpa de los trabajadores", dijo, y pidió una mayor inversión en sanidad por parte de las comunidades autónomas.

Afirma que "echó en falta una llamada" de Yolanda Díaz

Sobre las críticas de Yolanda Díaz a su propuesta sobre autónomos que también se suman a la que ya realizó sobre otras medidas como la reincorporación paulatina de las bajas laborales, Saiz reconoció que "eché en falta una llamada", aunque aseguró que ambas ministras "hablan el mismo idioma" en materia de derechos laborales y de protección a los autónomos.

Dolor por la entrada de Santos Cerdán en prisión

También respondió a preguntas sobre Leire Díez, subrayando que "no tiene nada que ver con el partido ni con el Gobierno" y que existe "plena colaboración con la justicia". En cuanto al supuesto cobro en efectivo de gastos de representación, negó haber recibido nunca una liquidación de ese tipo: "No hay financiación ilegal en el partido socialista. El sometimiento a los diferentes controles es minucioso". Añadió que este tipo de informaciones le “causan repugnancia” y reafirmó su contundencia contra la violencia de género y contra quienes la justifican.

Por último, respecto por la encarcelación de Santos Cerdán, reconoció que "es una imagen que me duele", aunque pidió respeto al proceso judicial. "Es el momento de la justicia, y será ella quien haga aflorar la verdad". Por otra parte, seguró sentirse orgullosa del comportamiento del PSOE en esta situación y denunció una "campaña de acoso y derribo" contra el presidente del Gobierno basada en causas abiertas por organizaciones de extrema derecha. "La verdad saldrá a la luz", concluyó.