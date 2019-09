El líder de Podemos en Murcia abandona la formación: “Seguiremos defendiendo las ideas del errejonismo que ahora quedan canalizadas en Más País”

El secretario general de Podemos Murcia ha confirmado que él y la número dos de la formación morada María Giménez Casalduero, abandonan el partido y renuncian a su escaño. Explica que en el caso de que Errejón presente candidatura en Murcia le apoyará.

Sobre los hechos que le han llevado a tomar esta decisión, destaca que desde la dirección de Podemos no ha habido “ninguna corrección tras el batacazo electoral”, no entiende que pueda haber espacio para los errejonistas y que por tanto se vería “incapacitado para hacer campaña por el candidato Pablo Iglesias".

Urralburu ha denunciado la falta de vida orgánica dentro de Podemos subrayando que no puede entender que “un partido no tenga debate político en su seno” y tacha la decisión de Iglesias de rechazar la oferta de Sánchez para entrar en el Consejo de ministros de “error político histórico que no puede seguir defendiendo la ciudadanía progresista de este país”.

