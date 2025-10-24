Eduardo Mendoza, sobre Lluís Permanyer: "Siento perder otro amigo"

El escritor y Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, Eduardo Mendoza, ha recordado en 'Más de uno', con Carlos Alsina, al también escritor y cronista de la ciudad de Barcelona, Lluís Permanyer, fallecido este jueves a los 86 años.

Mendoza, que era amigo de él, ha recordado que ambos formaban parte de una tertulia de un restaurante de la Ciudad Condal en la que también estaban Juan Marsé, Manolo Vázquez Montalbán, Joan de Sagarra y Maruja Torres, "y han ido desapareciendo todos. Quedábamos él, Maruja y yo, y ahora quedamos Maruja y yo".

Asegura que no sabe "quién ocupará ahora su lugar" y le recuerda como un hombre "muy divertido" y de un "gran conocimiento de la evolución de la ciudad. Creaba de la ciudad un relato [...]. Siento perder otro amigo".

Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025

Mendoza también ha compartido su sentido del humor durante la entrevista al hablar del reconocimiento que supone este galardón en su carrera literaria: "A mí edad estas cosas no vienen mal porque sé que esto mañana se acabó. Nunca había sido famoso y esta semana lo he sido. Ha sido una experiencia estupenda. Me paraban por la calle, me saludaban, venía gente a darme la mano y me he hecho 300 o 400 'selfies'. No me gustaría que durase más que esto, pero como experiencia, como sauna finlandesa está estupenda".