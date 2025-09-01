Edilberto Rodríguez, pastor de la cabrera: "Aquí hemos vivido siempre con el fuego"

Carlos Alsina ha inaugurado la nueva temporada radiofónica de Más de uno entrevistando a Edilberto Rodríguez, un joven pastor cabreirés de 28 años. La Sierra de La Cabrera, situada en la provincia de León, entre Sanabria y El Bierzo, es —en palabras de Edilberto— una tierra "muy esclava" , con un monte cerrado que "fue una selva y hoy lo tenemos todo calcinado".

El pastor recordó cómo vivió con miedo el anterior incendio, cuando las llamas se quedaron a las puertas de su casa, es natural de . "Aquí siempre hemos convivido con el fuego, pero antes se quedaba en un pueblo y no avanzaba más. El problema ahora es que está todo tan perdido", explicó. En Quereño, el fuego se quedó a quinientos metros de su nave, afectando a amigos y familiares que tuvieron que desbrozar de urgencia. Edilberto consiguió salvar sus 500 cabras. También en Puente de Domingo Flórez, desde donde ha comenzado emitiendo Carlos Alsina se repitió la amenaza.

Edilberto destacó lo urgente que se ha vuelto el manejo del ganado tras los incendios. "Quedaron cuatro cachicos", ha contado como la ayuda no terminó de llegar. Relató que, al segundo día de arder, la Junta les llamó para proporcionarles alimento.

"Las cabras son el mayor desbroce del monte", defendió. Según explicó, la zona que lleva tres años ardiendo coincide con los lugares donde no pastaban sus animales. Su nombre saltó a la fama cuando denunció los problemas que tenían en la comarca para poder pastar en determinadas zonas. De hecho, hace cuatro años Más de uno ya lo entrevistó con motivo de un documental. La charla con Alsina interrumpió la rutina de Edilberto, que cada día se levanta sobre las siete de la mañana para salir con su ganado al monte alrededor de las ocho.