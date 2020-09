El cofundador del Instituto de Salud y Estrategia de España (SI-Health) y ex consejero vasco de Salud, Rafael Bengoa, analiza en Más de uno las cifras del coronavirus en España y la gestión de las administraciones.

Apunta que es necesario que se haga una evaluación externa al Gobierno para ver qué es lo que ha fallado, sin intentar "buscar un chivo expiatorio". Porque, según adelanta, el deterioro climático va a provocar más pandemias, "va a haber saltos virales a los humanos", dice. Considera que "estamos como sociedad civil bastante desprotegidos de cara a una futura pandemia, es decir, o aprendemos o no aprendemos".

El confinamiento ha funcionado y el desconfinamiento no

Recuerda que "en España sabemos más o menos que el confinamiento ha funcionado y que el desconfinamiento no lo ha hecho". Por ello, insiste en la importancia de saber en lo que se ha fallado para no repetirse. Asimismo, considera que "lo que está ocurriendo es un intento continuo de intentar convencer a la población de que las cosas van mejor de lo que van" y alega que "no podemos llegar al momento de la vacunación con los problemas logísticos que estamos teniendo hoy".

Por otro lado, dice que "la lección aprendida es no intentar compararnos con el mes de marzo", sino con otros países que sí están controlando la epidemia. También critica que se diga que el problema es de la sociedad civil, cuando también hay que revisarlo en temas de salud pública. Bengoa sostiene que las principales claves son "el comportamiento individual del ciudadano" y "la infraestructura de salud pública que tienes montada para poder controlar los brotes que se pueden estar dando", aunque asegura que "ninguna de las dos ha funcionado en España".

