David Fernández explica el origen del nombre de su nuevo show junto a José Corbacho: 'David y José, no somos Estopa'

El elenco de cómicos de Más de uno, formado por Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Leonor Lavado y Borja F. Sedano han recibido este lunes a un invitado especial, el cómico David Fernández. La entrevista ha comenzado recordando su célebre actuación como Chiquilicuatre en la edición de Eurovisión de 2008.

David ha admitido entre risas que la gente "más cruel" en la calle le dice: "Te quedaste en lo del Chiquilicuatre y no has vuelto a hacer nada". Aún conserva la guitarra con la que actuó en Eurovisión, era una de estas de la "tienda de los chinos" que costaba tres euros, ha explicado como en el primer ensayo se le rompió una por lo que terminó comprando varias para tener de reserva. Ahora conserva dos, una guardada y protegida en su casa y otra que utiliza cuando la situación lo requiere.

Una confusión algo violenta

No obstante, David no ha acudido al programa para hablar de su nuevo show: 'David y José Corbacho, no somos Estopa'. El origen del nombre, según ha explicado David, se debe a un antiguo show que también compartía con Corbacho que se llamaba 'David y Jose, grandes éxitos'. Por ese entonces realizaron una actuación en Zaragoza con la que llegaron a completar aforo durante cuatro días consecutivos. Finalmente, resultó que su actuación coincidía con un concierto de Estopa en la ciudad, los cartéles de ambos eventos se colocaron de manera conjunta, por lo que gran parte del público pensó que iba a acudir a una actuación exclusiva de Eduardo Muñoz.

La función tras de los muchos fracasos que David y José han ido recopilando a lo largo de su larga trayectoria juntos. Están hasta el 22 de febrero en el teatro Marquina de Madrid. Para reírse y pasárselo muy bien. Con Gloria Serra ha repasado sus diferentes actuaciones en 'Tu cara me suena' donde le acusó en varias ocasiones de realizar la "peor interpretación de todo el programa".

Para finalizar, los cómicos se han sometido a un concurso para adivinar algunas de las anécdotas más curiosas de la vida de David. Como, por ejemplo, cuando se le impuso un castigo de dos días arrestado en el calabozo por ponerse la visera al revés durante la mili. O el momento en el que vio su vida correr peligro cuando estuvo involucrado en una operación de secuestro de la mafia rusa que terminó siendo una broma del programa 'Inocente, inocente', "pensé que me moría".