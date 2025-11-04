Cuidar transforma: historias de la generación sándwich en 'Más de uno'

En el estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, avalado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), se revela una radiografía clara: detrás de cada paciente hay una persona que cuida, y detrás de cada cuidado hay una historia. "Lo que beneficia a la persona cuidadora también beneficia a la persona cuidada", explica Alicia López de Ocáriz, directora médica de Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio.

"Queríamos poner el foco en ellas, en esas personas que, a menudo, se sienten invisibles. Cuidar no es solo atender una dependencia física: también significa acompañar, escuchar y sostener emocionalmente a quienes más queremos".

La 'generación sándwich', una realidad cada vez más común

El estudio desvela que la mitad de las personas cuidadoras en España (51,1%) pertenece a la llamada 'generación sándwich': quienes, además de atender a un familiar mayor, se ocupan también de hijos o hijas a su cargo. "Tres de cada cuatro compatibilizan este rol con su actividad profesional", detalla la doctora López de Ocáriz. "Y el perfil más habitual es el de una mujer de 49 años que cuida de su madre o su padre por su edad avanzada".

El cuidado, sin embargo, no entiende de horarios. "Aunque en el 85% de los casos se comparten las tareas con hermanos, pareja u otros familiares, el 76% reconoce haber tenido que renunciar a tiempo personal, de ocio o descanso. Cuidar ocupa no solo horas, sino también pensamientos".

Paula, entre la maternidad y el cuidado de su madre

En 'Más de uno', Paula Lorbés pone voz a esa generación sándwich. "Tengo un sándwich apretadito", cuenta entre risas. "Mis panes son mis niños, de tres y seis años, y en medio está mi madre, de 81. Vive sola, sigue conduciendo y no me deja que vaya con ella. Es una mujer independiente, pero la soledad empieza a pesarle".

Su testimonio encarna lo que el estudio llama "el reloj de los cuidados". Paula trabaja a tiempo completo y confiesa que a veces no llega a todo. "Entre tanto pan de sándwich, a veces no tengo hueco ni para mi marido", bromea. Pero su voz se quiebra al hablar de su madre: "Ella cuidó toda su vida de los suyos, incluso de seis mayores a la vez. Y ahora que necesita que la cuiden, se le hace muy difícil aceptar ese cambio".

Paula Lorbés, en 'Más de uno' | ondacero.es

Cuidar en familia: la corresponsabilidad real

Otro de los ejemplos que refleja el estudio es el de Mari Carmen y Florencio, hermanos que se turnaron durante cinco años para cuidar a su madre. "Ella no quería dejar su casa", recuerda Mari Carmen. "Así que decidimos cuidarla los cuatro hermanos. Teníamos una agenda médica y otra de actividades, y cada domingo nos pasábamos el parte".

Mari Carmen y Florencio, familiares cuidadores, en 'Más de uno' | ondacero.es

Florencio añade: "Fue intenso, pero también enriquecedor. Aprendimos a coordinarnos, a escucharnos y a entender la importancia de acompañar. Cuidar no fue solo una obligación, fue un acto de amor".

Para la doctora López de Ocáriz, este tipo de experiencias representan el valor de la corresponsabilidad: "Cuando los cuidados se comparten, la carga emocional se aligera y el vínculo familiar se fortalece".

El cuidado como transformación personal

El I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados refleja que ocho de cada diez personas cuidadoras afirman que cuidar ha cambiado su forma de ver la vida. Han desarrollado habilidades como la paciencia, la empatía o la capacidad de escucha. "Más de la mitad considera que la experiencia ha fortalecido la relación con el familiar atendido", señala la doctora.

Florencio lo resume en una frase: "Cuidar es pensar, acompañar, compartir y comprender". Y Paula lo completa con emoción: "Mi madre me enseñó a querer sin límites. Ahora soy yo quien la cuida, y en ese espejo me reconozco".

Florencio Ramírez Rodríguez, junto a sus hermanos y su madre | Cinfa | "La mirada del paciente"

En palabras de Alicia López de Ocáriz: "El cuidado no es una carga, es un vínculo. Cuidar nos transforma a todos".

Escucha la entrevista completa

Con la colaboración de Cinfa.