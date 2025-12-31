Cristina Pedroche revela un detalle de "ruptura" en su vestido para las Campanadas

Alberto Chicote y Cristina Pedroche ha vuelto a acudir como cada año a Más de uno para conversar sobre los preparatorios de las Campanadas de este año, que por primera vez presentarán tanto en Antena 3 como en la Sexta y Atresplayer, la retransmisión también se podrá escuchar en Onda Cero.

El vestido de la presentadora de televisión acaparó una parte importante de la conversación. Pedroche explicó que su elección de vestuario no es solo estética, sino que simboliza una especie de "ruptura" con el pasado, un mensaje de renovación y de propósitos para el año nuevo.

"Rompo con todo lo que me relacionaba y construyo una nueva Pedroche", aseguró la presentadora, destacando que el concepto de su vestido representa tanto un cambio metafórico como físico. Este guiño a la transformación personal se suma a la ilusión y la magia que envuelven la Nochevieja, según compartió durante su charla con los presentadores de radio, quienes resaltaron la importancia de las campanadas y el momento del cambio de año.

Rompo con todo lo que me relacionaba y construyo una nueva Pedroche

Además, Pedroche no pudo ocultar los nervios típicos de esta cita anual, señalando que aunque la noche es mágica, siempre hay un momento de concentración y emoción justo antes de que suene la primera campanada. "Hay un instante de diez segundos antes de arrancar, nos damos un apretón de manos y decimos: 'Venga, a por todas'. Es una liberación y, al mismo tiempo, un cierre del ciclo", confesó.

Décimo año juntos

Este 2025, Cristina y Alberto Chicote celebran su décimo año consecutivo juntos presentando las Campanadas, aunque ambos suman doce participaciones en total. Pedroche destacó la importancia de conectar con los espectadores, incluso aquellos que se encuentran fuera de España y siguen la retransmisión a través de plataformas digitales y el canal internacional. Las Campanadas se podrán ver de manera conjunta en Antena 3, La Sexta, Atresplayer y el canal internacional, además de escuchar en las emisoras de Onda Cero, Europa FM y Melodía FM.

La presentadora también adelantó que habrá sorpresas durante la noche, incluida la participación de Santiago Segura, y agradeció a los oyentes por formar parte de esta tradición que une a millones de españoles cada fin de año. "Este año siento que me despido un poco por lo que pueda pasar, pero voy a darlo todo", concluyó Pedroche, anticipando un 2026 lleno de estilo y emociones.