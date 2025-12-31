Más de uno

Cristina Pedroche revela un detalle de "ruptura" en su vestido para las Campanadas

La presentadora de televisión ha pasado por los micrófonos de Más de uno junto a Alberto Chicote para hablar de la preparación para el evento de fin de año que presentaran de manera conjunta en Antena 3, la Sexta y Atresplayer.

Por qué se comen 12 uvas en Nochevieja: el origen de esta tradición

El precio de las uvas se dispara en vísperas de Nochevieja: un 40% más caras según Facua

Samuel Portillo

Madrid |

Alberto Chicote y Cristina Pedroche ha vuelto a acudir como cada año a Más de uno para conversar sobre los preparatorios de las Campanadas de este año, que por primera vez presentarán tanto en Antena 3 como en la Sexta y Atresplayer, la retransmisión también se podrá escuchar en Onda Cero.

El vestido de la presentadora de televisión acaparó una parte importante de la conversación. Pedroche explicó que su elección de vestuario no es solo estética, sino que simboliza una especie de "ruptura" con el pasado, un mensaje de renovación y de propósitos para el año nuevo.

"Rompo con todo lo que me relacionaba y construyo una nueva Pedroche", aseguró la presentadora, destacando que el concepto de su vestido representa tanto un cambio metafórico como físico. Este guiño a la transformación personal se suma a la ilusión y la magia que envuelven la Nochevieja, según compartió durante su charla con los presentadores de radio, quienes resaltaron la importancia de las campanadas y el momento del cambio de año.

Rompo con todo lo que me relacionaba y construyo una nueva Pedroche

Además, Pedroche no pudo ocultar los nervios típicos de esta cita anual, señalando que aunque la noche es mágica, siempre hay un momento de concentración y emoción justo antes de que suene la primera campanada. "Hay un instante de diez segundos antes de arrancar, nos damos un apretón de manos y decimos: 'Venga, a por todas'. Es una liberación y, al mismo tiempo, un cierre del ciclo", confesó.

Décimo año juntos

Este 2025, Cristina y Alberto Chicote celebran su décimo año consecutivo juntos presentando las Campanadas, aunque ambos suman doce participaciones en total. Pedroche destacó la importancia de conectar con los espectadores, incluso aquellos que se encuentran fuera de España y siguen la retransmisión a través de plataformas digitales y el canal internacional. Las Campanadas se podrán ver de manera conjunta en Antena 3, La Sexta, Atresplayer y el canal internacional, además de escuchar en las emisoras de Onda Cero, Europa FM y Melodía FM.

La presentadora también adelantó que habrá sorpresas durante la noche, incluida la participación de Santiago Segura, y agradeció a los oyentes por formar parte de esta tradición que une a millones de españoles cada fin de año. "Este año siento que me despido un poco por lo que pueda pasar, pero voy a darlo todo", concluyó Pedroche, anticipando un 2026 lleno de estilo y emociones.

Alberto Chicote
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer