Daniel y Martín, de siete y nueve años, son los dos hijos de Darío Menor, el corresponsal de Onda Cero en Italia y nos cuentan cómo se han tomado la medida del cierre de los colegios en Italia.

Daniel dice que "me alegré un montón de que no haya colegio" porque así "la profesora no me grita" y ahora puede "jugar, dormir o ver pelis". Dice que aprovechará el tiempo para "jugar al fútbol, al baloncesto y con los playmobil". Su padre apunta en Más de uno que las actividades extraescolares se suspenderán también así que al baloncesto no podrá jugar.

Por su parte, Martín confiesa también que está contento porque "así no escribimos ni hacemos nada y podemos quedar con los amigos". Dice que en el colegio no le han explicado lo del coronavirus pero sí sus padres y que se lava mucho las manos y están preocupados.

Martín revela que ahora se han inventado un juego que se llama "el coronavirus" en el que hay uno que es el primer infectado y si encuentra al resto de los amigos pierden y se infectan también.

Recogido el testimonio de los niños, Darío Menor, nos ha explicado cómo se organizan los padres ante la decisión del Gobierno italiano de cerrar los colegios. Señala que es la medida que más impacto social ha tenido y que echan mano de los abuelos y de los grupos de whatsapp de los padres para ver quién puede hacerse cargo de los niños.

Apunta que el mayor riesgo es que colapse el sistema sanitario, que no haya ni médicos ni camas para atender a tantas personas enfermas.

