La coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Cisjordania: "Los hospitales son lugares de refugio para quienes no saben dónde ir"

El conflicto en la Franja de Gaza ayer escaló a niveles sin precedentes. El ataque alhospital Al-Alhi de Gaza dejó más de quinientos muertos y miles de civiles heridos que habían acudido a ese centro sanitario para refugiarse de los bombardeos. Por el momento, tanto Hamás como Israel se acusan mutuamente de la autoría de la explosión.

A pesar del horror, la masacre del hospital no ha detenido los bombardeos esta noche. Según el último balance, ya son más de 3.200 muertos en Gaza durante esta semana larga que dura del conflicto entre Israel y Hamás.

Irene Huertas, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados en Yenín, en Cisjordania, explica en 'Más de uno' que, en cuanto se enteraron del ataque, la gente salió a la calle y comenzaron los enfrentamientos con la policía de Cisjordania.

Durante toda la noche se han estado escuchando disparos y enfrentamientos porque "la población considera que la autoridad palestina no se está comprometiendo lo suficiente con lo que está ocurriendo en Gaza".

La situación ha empeorado mucho en los últimos dos años

El trabajo que realizan en Cisjordania Médicos Sin Fronteras tiene más que ver con emergencias porque hay muchas incursiones de las fuerzas israelíes que llegan a Yenín para detener a personas. Eso luego "se convierte en una batalla campal y mueren cinco, diez o quince personas".

Esta situación, por desgracia, se repite semanalmente desde la segunda intifada y es algo que "ha empeorado en estos dos últimos años", detalla Huertas, quien ha estado trabajando anteriormente en numerosas zonas de conflicto -como Etiopía o en el norte de Mozambique-, pero que actualmente se encuentra "impactada" por los acontecimientos que se están viviendo en la zona de Cisjordania y Gaza.

Un médico de Médicos Sin Fronteras estaba en el hospital bombardeado

Sus compañeros de Médicos Sin Fronteras que estaban en Gaza ahora mismo se encuentran diseminados por distintos lugares debido a los ataques de Israel. "Uno de los médicos estaba ayer en el hospital bombardeado", informa la coordinadora, mientras relata que entre sus colegas de Gaza reina la impotencia porque "no pueden hacer nada" para ayudar a la población.

Los hospitales son lugares de refugio para muchas personas que no saben dónde ir

La clave de la magnitud de este ataque es que los hospitales no son únicamente hospitales, sino que "son lugares de refugio para muchas personas que les amenazan continuamente para ser evacuadas y no saben dónde ir", denuncia Huertas.

Un continuo de atrocidades

La coordinadora hace hincapié en lo complicado que es de entender este conflicto para todos los que no están sufriéndolo en el terreno: "Es difícil de entender que hay una ocupación que continuamente está matando a personas durante años, que hay un bloqueo en el que no entra ayuda humanitaria, en el que no hay electricidad, en el que se sigue bombardeando la frontera de Rafah con Egipto a pesar de los rumores".

En definitiva, Irene Huertas denuncia que "es un continuo de atrocidades" lo que sufre la zona y, desde que ella llegó hace tres meses, "ha sido parecido, a menor escala, pero diario".