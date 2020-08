Consejero de Salud de Andalucía: "El sistema de rastreo que usamos con la listeria nos ha servido de aprendizaje con el coronavirus"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, explica en Más de uno que actualmente, la Escuela Andaluza de Salud Pública ha formado a 700 profesionales para que trabajen como rastreadores y se pretende formar a otros 900. Asegura que el tema del rastreo ya lo trabajaron con la epidemia sanitaria y alimentaria de la listeria el año pasado, lo que les permitió poner en marcha este sistema de trazabilidad de contactos y pacientes: "Nos ha servido para un aprendizaje para abordar el coronavirus".

Comenta que entre formación y profesionales, tienen a 8.104 enfermeras vinculadas al rastreo y otros 500 profesionales médicos y de enfermería del Sistema de Vigilancia Epidemiológica: "El aumentar y tener una reserva estratégica nunca viene mal, de hecho, estamos hablando con los colegios profesionales sanitarios para que en caso de necesidad podamos tenerla, pero actualmente se ha contratado a muchísimo personal a nivel de enfermería en Atención Primaria que son quienes se encargan de las labores de rastreo".

Respecto a cómo se están llevando a cabo las medidas de control, Aguirre asegura que por ejemplo en las playas, hay un equipo de vigilantes de la Junta de Andalucía cada 200 metros que controlan que se cumpla la distancia social, que se use mascarilla en los paseos o que no haya juegos de pelota dentro de las áreas de la playa: "Te recomiendan y aconsejan y están en contacto también con la Policía Local. Se está haciendo un control de playa bastante exhaustivo".

"La zona de Almería es la que más me quita el sueño"

Sobre el ocio nocturno y diurno - discotecas y chiringuitos- es tajante, "aquellos que incumplan la legislación vigente, que caiga todo el peso de la ley". Asegura que la Consejería de Salud ya ha recibido más de 4.000 denuncias y que están instando a la Policía a que actúen de forma severa contra quienes no cumplen las normas porque "lo que no puede ser es que una parte de la población esté pendiente de otra parte más pequeña que no cumpla las normas y sean un foco de peligro".

Reconoce que la zona de Andalucía que más le quita el sueño es Almería porque tiene un aumento de casos por encima de la media de otras comunidades autónomas, aunque asegura que en esa zona existe una muy buena capacidad de detección precoz y un gran colchón desde el punto de vista sanitario.

También habla de la vuelta al cole en septiembre y asegura que llevan tres meses trabajando con la Consejería de Educación para preparar una estrategia de "vuelta a la normalidad": "Queremos que sea presencial porque los niños han estado cuatro o cinco meses sin los maestros y estos son importantísimos para ellos". Afirma que cada centro ha trabajado para crear grupos y no mezclar niños y desde la Consejería van a aportar mascarillas, geles hidroalcohólicos y test PCR para todos los trabajadores necesarios: Queremos transmitir que nuestra propuesta es, si mantenemos la cifra actual, el colegio tiene que ser presencial y lo más seguro posible".

Por último, pide al Gobierno de Pedro Sánchez que sea transparente con el reparto de fondos que vengan de la Unión Europea y que sean las propias comunidades quienes gestionen ese dinero porque no hay nadie mejor que ellas para conocer la situación que viven y cómo funcionan.