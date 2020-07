Concha Velasco: "Gracias a Netflix soy mucho más conocida entre la gente joven, incluido mi nieto"

Durante su entrevista en Más de uno, con Carlos Alsina, Concha Velasco aprovecha para agradecer tanto a los guionistas Ramón y Teresa, como a la productora Bambú y a la plataforma Netflix que le hayan escrito y dado la oportunidad de interpretar a un personaje "tan brillante" como el de Carmen Cifuentes.

Además, confiesa que este personaje ha hecho que sea "mucho más conocida entre la gente joven", entre los que incluye a su propio nieto, dice bromeando. "Estoy tan bien en el personaje que como actriz que estoy muy contenta", comenta.

Asimismo, asegura que esta segunda parte de la quinta temporada de 'Las chicas del cable' "es la última de verdad, de verdad" y adelanta que su final en la serie es "tremendo".

Por otro lado, reconoce ser una actriz difícil, "necesito que los directores me cuiden, no soy fácil". Aunque sí apunta que no le importa que sean jóvenes, siempre y cuando hayan estudiado tanto como ella y sepan lo que están haciendo.

En cuando a la cuarentena, aprovecha para declarar que "el comportamiento del alcalde de Madrid ha sido maravilloso desde el minuto uno".