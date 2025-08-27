En Más de uno

Cómo afecta la música a nuestro cerebro y por qué hay gente a la que no le gusta

Begoña Gómez ha finalizado el programa de este miércoles profundizando en un estudio de la Universidad de Barcelona que analiza el impacto que la música tiene en nuestro cerebro. Para hacerlo ha conversado con Josep Marco-Pallarés, uno de los responsables del estudio. Josep ha explicado que la intención del artículo es responder a la pregunta de por qué hay gente sana a quien no le gusta la música, un fenómeno que se conoce como anhedonia musical, casos que existen por extraño que nos suene. El investigador ha puntualizado que es importante destacar que no se trata de ningún tipo de enfermedad, sino que un fenómeno físico de algunas personas. Este estudio ha intentado dar respuesta a este fenómeno. La conclusión a la que han llegado es que hay desconexión funcional entre las áreas de percepción y recompensa del cerebro.