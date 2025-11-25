El chef José Andrés presenta su nuevo libro, 'Cambia la receta': "El regalo más bonito que le podemos hacer a alguien es cocinarle"

El chef José Andrés ha acudido este martes a Más de uno para presentar a Carlos Alsina su nuevo libro 'Cambiar la receta'. Ambos han recordado la última vez en la que coincidieron en el espacio-tiempo, aunque no llegaron a verse, la pasada Navidad en Valencia en las localidades afectadas por la dana, allí Más de uno emitió un programa especial y José Andrés estuvo cocinando para los vecinos de la zona. "El regalo más bonito que le podemos hacer a alguien es cocinarles", ha asegurado el chef, quien también ha reconocido la importancia de la labor de Alsina dando voz a los afectados.

Alsina ha recordado una anécdota en la que un policía terminó deteniendo a José Andrés porque le parecieron sospechosos los cuchillos de cocina que llevaba en su maletero. "Cosas que pasan de vez en cuando", ha apuntado el cocinero, que también ha asegurado que pese a este incidente, las fuerzas de seguridad se merecen todo nuestro respeto.

Jose Andrés ha reconocido que siente envidia de David de Jorge, y no solo porque tiene la oportunidad de compartir micrófono con Alsina, sino también por su habilidad para comunicar: "no ha habido cocinero que tenga mayor conocimiento de las palabras, se que toda España se regocija de los sabores y aromas que salen de su prosa".

Alsina ha destacado la faceta cultureta de José Andrés, "a mí me gustan mucho las recetas de historia de gastronomía" ha reconocido el chef, quien ha relatado como le hacen descubrir curiosidades como una receta de gazpacho del siglo XIX en Virginia o la invención de los alimentos en conserva fruto de la necesidad del ejército de Napoleón de alimentar a sus tropas. Ha aprovechado la anécdota para sacar pecho de la industria conservera española. "No hay nada más bonito que abrir una lata de sardinitas"

Un libro de memorias de un cocinero

Para Alsina, en su libro 'Cambiar la receta', José Andrés no habla de cocina, sino de como elaborar una receta para cambiar nuestra forma de vivir. El chef ha explicado cómo en un principio estaba trabajando en un libro de cocina, que decidió dejar aparcado temporalmente y priorizar un libro de ameno de memorias, "vivencias de un cocinero", así lo resume. No obstante, ha adelantado que sigue trabajando en el libro de recetas, que tratará exclusivamente de la cocina española.

Para finalizar, José Andrés ha acordado con Alsina regresar al programa para hablar de cómo la alimentación puede cambiar el mundo, como es mucho más que un buen aperitivo en Navidad.