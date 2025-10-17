Entrevista en Más de uno

El CEO del Sabadell expresa su "alegría" por el fracaso de la OPA y resta importancia a la caída en bolsa: "No nos vamos a poner tensos"

César González-Bueno ha pasado por los micrófonos de Más de uno para celebrar el fracaso de la OPA hostil que el Banco Sabadell había presentado contra la entidad financiera catalana.

El presidente del BBVA admite que "la expectativa de la segunda OPA pudo haber afectado" al fracaso y dice que se siente "respaldado"

Fracasa la OPA del BBVA al Sabadell: no llega ni al 26% del capital

Samuel Portillo

Madrid |

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha celebrado esta mañana en Más de uno el rechazo de la OPA lanzada por el BBVA, que apenas logró el apoyo del 25% de los accionistas del Sabadell. El banquero se ha mostrado "muy satisfecho" por la continuidad del proyecto independiente y ha asegurado que en la entidad se vive "una auténtica fiesta".

"Esperábamos un resultado ajustado, rozando el poste, pero no tan por debajo del 30%", admitió. Según González-Bueno, si se descuentan los llamados arbitrajistas —inversores especulativos de corto plazo— y la participación del empresario mexicano David Martínez, el apoyo a la operación ha sido "mínimo".

González-Bueno aseguró que la oposición a la operación primero fue social y después se tornó política: "En España han desaparecido demasiados bancos y es necesario un mínimo nivel de competencia. El Sabadell aporta eso, y lo hace con elegancia y vocación de servicio al cliente", defendió.

En España han desaparecido demasiados bancos y es necesario un mínimo nivel de competencia

El consejero delegado también reconoció que la campaña persuasiva del Sabadell entre los pequeños accionistas tuvo efecto: muchos prefirieron no vender sus acciones a la espera de una hipotética segunda OPA con un precio más alto. "Solo el 1,1% de los accionistas individuales acudió a la oferta", detalló.

Caída inicial en Bolsa

Tras el fracaso de la operación, el Sabadell ha abierto la sesión bursátil con una caída del 6,4%, mientras que el BBVA sube más de un 7%. González-Bueno restó importancia a la reacción inicial del mercado: "Son profecías de autocumplimiento. Todo el mundo espera que ocurra, y por eso ocurre. Pero el valor del Sabadell se recuperará." El directivo se mostró convencido de que la cotización del banco se estabilizará y negó que en la entidad exista preocupación a corto plazo: "No nos vamos a poner tensos. El valor de este proyecto es indudable a corto, medio y largo plazo."

El valor de este proyecto es indudable a corto, medio y largo plazo

Preguntado por el futuro del banco, González-Bueno descartó que el Sabadell esté buscando nuevas fusiones o alianzas. "No anticipamos nada. Tenemos un pie de balance de 200.000 millones de euros, una de cada dos pymes es cliente del Sabadell y una cuota de mercado del 8%. Eso nos da margen de crecimiento más que suficiente", aseguró. "El Sabadell tiene un gran futuro como banco independiente."

