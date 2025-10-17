El CEO del Sabadell expresa su "alegría" por el fracaso de la OPA y resta importancia a la caída en bolsa: "No nos vamos a poner tensos"

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha celebrado esta mañana en Más de uno el rechazo de la OPA lanzada por el BBVA, que apenas logró el apoyo del 25% de los accionistas del Sabadell. El banquero se ha mostrado "muy satisfecho" por la continuidad del proyecto independiente y ha asegurado que en la entidad se vive "una auténtica fiesta".

"Esperábamos un resultado ajustado, rozando el poste, pero no tan por debajo del 30%", admitió. Según González-Bueno, si se descuentan los llamados arbitrajistas —inversores especulativos de corto plazo— y la participación del empresario mexicano David Martínez, el apoyo a la operación ha sido "mínimo".

González-Bueno aseguró que la oposición a la operación primero fue social y después se tornó política: "En España han desaparecido demasiados bancos y es necesario un mínimo nivel de competencia. El Sabadell aporta eso, y lo hace con elegancia y vocación de servicio al cliente", defendió.

El consejero delegado también reconoció que la campaña persuasiva del Sabadell entre los pequeños accionistas tuvo efecto: muchos prefirieron no vender sus acciones a la espera de una hipotética segunda OPA con un precio más alto. "Solo el 1,1% de los accionistas individuales acudió a la oferta", detalló.

Caída inicial en Bolsa

Tras el fracaso de la operación, el Sabadell ha abierto la sesión bursátil con una caída del 6,4%, mientras que el BBVA sube más de un 7%. González-Bueno restó importancia a la reacción inicial del mercado: "Son profecías de autocumplimiento. Todo el mundo espera que ocurra, y por eso ocurre. Pero el valor del Sabadell se recuperará." El directivo se mostró convencido de que la cotización del banco se estabilizará y negó que en la entidad exista preocupación a corto plazo: "No nos vamos a poner tensos. El valor de este proyecto es indudable a corto, medio y largo plazo."

Preguntado por el futuro del banco, González-Bueno descartó que el Sabadell esté buscando nuevas fusiones o alianzas. "No anticipamos nada. Tenemos un pie de balance de 200.000 millones de euros, una de cada dos pymes es cliente del Sabadell y una cuota de mercado del 8%. Eso nos da margen de crecimiento más que suficiente", aseguró. "El Sabadell tiene un gran futuro como banco independiente."