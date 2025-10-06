Carmen Maura presenta 'Vieja loca': "Ser viejecita tiene ventajas, puedes hacer lo que te de la gana"

La célebre actriz Carmen Maura ha visitado este martes el programa Más de uno, de Onda Cero, para promocionar su nueva película, Vieja loca, un filme de terror que, según ha contado, rodó con entusiasmo, aunque no es el género en el que más cómoda se siente. La entrevista comenzó con un toque de humor y sinceridad marca de la casa. "Prefiero hacer una semana de promoción antes que cinco de rodaje… he decidido venir porque te oigo todas las mañanas. Tenía curiosidad", dijo dirigiéndose Alsina.

Maura habló también del proceso de creación de su personaje, que tiene acento argentino. "No hice ningún esfuerzo, fue el que me salió y se me pega", confesó. Respecto a su caracterización para la película de terror aseguro que no se miró al espejo en todo el rodaje, "cuando la hice lo pasé genial, pero no es mi género, aseguró".

En un tono reflexivo, celebró los beneficios de la edad. "Lo de ser viejecita tiene una serie de ventajas: puedes decir lo que quieras, hacer lo que te da la gana… ya no tienes que ser la más alta, ni la más guapa, ni la más maja". Esta etapa, afirma, comienza a los 80, edad que precisamente cumplió la semana pasada.

Sobre su vida actual, reconoció que está en un momento de cambio: "Quiero reducir la intensidad, me apetece estar más tiempo con mi perra. Ahora ya no puedo llevarla a los rodajes… si tuviera más tiempo, tendría dos o tres perros". Maura también criticó el uso creciente de cámaras en los estudios de radio, una práctica que, en su opinión, resta frescura al medio. "Ya no tiene ni la mitad de la gracia. Tienes que pintarte, tienes que todo…". Recordó su paso por la radio El País.

Por último, reveló que acudirá al Festival de Sitges, donde recibirá el Gran Premio Honorífico a su trayectoria. "Me apetece una burrada, porque debe ser una gamberrada", dijo entre risas. Para finalizar el programa, los guionistas organizaron un divertido concurso para comprobar cuánto sabían los humoristas del equipo sobre la carrera de Carmen Maura, en un homenaje informal a una de las grandes actrices del cine español.