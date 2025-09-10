Carlos Torres, presidente del BBVA, sobre la opa a Banco Sabadell: "No tenemos ninguna intención de cambiar la oferta"

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha acudido este martes a Más de uno para defender la oferta de compra del Banco Sabadell, cuyo plazo de aceptación para los accionistas está abierto desde el pasado lunes y se prolongará hasta el próximo 7 de octubre. "Estamos en un momento crítico en el que los accionistas del Sabadell tienen ante sí una oportunidad única", ha señalado, calificando la propuesta de “muy atractiva” porque busca unir a "dos bancos que están en su mejor momento".

El siguiente paso corresponde al Banco Sabadell, que deberá emitir un informe sobre la oferta con una recomendación a sus accionistas. Torres ha insistido en que la decisión es individual: "Aquel que no lo haga estará dejando pasar esta oportunidad única".

Alsina ha recordado que el valor actual de las acciones del Sabadell está por encima del precio de la oferta del BBVA. A esto, Torres ha respondido que se trata de un efecto especulativo: "Si se vendiesen grandes cantidades, su valor caería inmediatamente". Ha recalcado que la oferta de BBVA se sitúa por encima de los valores históricos del Sabadell y supondría un incremento del beneficio por acción del 25% frente al obtenido manteniendo la actual dirección.

Sobre las expectativas de una posible mejora de la oferta se ha mostrado tajante: "La oferta es enormemente atractiva y no tenemos ninguna intención de cambiarla". Frente a las insinuaciones de la dirección del Banco Sabadell, de que habrá un aumento del precio ofrecido ha explicado que la legislación establece un plazo para introducir cambios: cinco días antes del cierre en España y diez en Estados Unidos, con el que el juego se acabará.

Respecto a las negociaciones con los grandes fondos de inversión, que poseen alrededor de un tercio del capital del Sabadell, con los que están manteniendo contactos en Estados Unidos, ha admitido que "es temprano" para conocer su postura, ya que las conversaciones acaban de comenzar.

Torres también ha defendido la operación frente a las críticas de la prensa económica, asegurando que Europa necesita reforzar su competitividad y afrontar las fuertes exigencias tecnológicas y regulatorias. "La escala en la inversión es fundamental", ha subrayado. Como ejemplo, ha comparado las previsiones de crecimiento del Sabadell —1.600 millones— con el ahorro de 900 millones que espera BBVA gracias a las sinergias de la operación: "Ahí está la ventaja mutua para los accionistas".

Un mínimo de 50% de aceptación

Las aceptaciones de la OPA podrán realizarse de varias formas y son revocables hasta el 7 de octubre. La condición que ha fijado BBVA para dar por válida la operación es que más del 50% de los accionistas con derecho a voto acudan a la oferta, "si no se cumple, la operación se acaba", ha concluido Torres. No obstaste, la legislación fija el mínimo en un 30%, frente a lo que el directivo ha matizado "el hecho de que exista una posibilidad legal no significa que se vaya a utilizar".

Torres ha puesto en valor la prima ofrecida: un 42% sobre la cotización media de abril de 2024, muy por encima de la media europea en este tipo de operaciones, que ronda el 12%. Además, desde que se hizo pública, el valor de la oferta se ha revalorizado un 43%. "La operación es muy buena para la sociedad. Ha llegado el momento de decidir", ha declarado, reconociendo al mismo tiempo "las sensibilidades territoriales" que despierta.

El plan de BBVA si la operación no sale adelante

En caso de que la operación no prospere, BBVA mantiene sus objetivos: un 22% de rentabilidad, 48.000 millones de beneficio y 36.000 millones en retribución a los accionistas durante los próximos tres años. Finalmente, Torres ha subrayado que, tras la venta de su filial en Reino Unido, el Sabadell ha quedado reducido a una entidad más pequeña, con dificultades para afrontar los retos actuales de sinergias y transformación.