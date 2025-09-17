Carlos Alsina entrevista a Salvador Illa en 'Más de uno'

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, será protagonista este miércoles en 'Más de Uno', donde responderá a las preguntas de Carlos Alsina sobre toda la actualidad política en unas primeras semanas de curso marcadas por las protestas pro Palestina y los debates sobre la condonación de la deuda y la financiación autonómica.

Illa fue, además, el principal protagonista de este curso durante los primeros días cuando se desplazó hasta Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont en un encuentro del que no ha trascendido nada de lo negociado, pero del que se intuyen algunos puntos relacionados con las cesiones del Gobierno a Junts y al independentismo catalán.

Precisamente en este contexto, este mismo martes Junts anunció un acuerdo con el Ejecutivo para llevar al Congreso una proposición no de ley para obligar a las grandes empresas con servicios de atención al cliente a atender en catalán independientemente de que estén o no ubicadas en Cataluña.

Esta norma, que aún tiene que ser aprobada por la Cámara Baja, podría afectar a las empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general, y ha sido anunciada por Junts como una victoria por conseguir "blindar" el catalán en la ley de atención a la clientela.

La condonación de la deuda y financiación autonómica

Otro de los puntos de desencuentro entre Gobierno y oposición en estos primeros días de curso político ha sido la condonación de la deuda con las comunidades autónomas, de la que tanto se han quejado algunas autonomías gobernadas por el PP.

El proyecto de ley, aprobado ya por el Consejo de Ministros, se fraguó tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC en las negociaciones para investir president de la Generalitat al propio Illa y Cataluña será, junto con Andalucía, la región más beneficiada con esta propuesta.

También estamos pendiente aún de conocer la nueva propuesta de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica.