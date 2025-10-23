Carlos Alsina entrevista este jueves a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha sido protagonista de la actualidad en los últimos días tras el anuncio de una subida generalizada de las cuotas de los autónomos en todos los tramos, pero al no haber convencido a nadie rectificó y finalmente planteó congelar las cuotas para los autónomos que menos ganan y subirlas para las personas con ingresos más altos.

Durante la sesión de control de este miércoles, la ministra defendió el régimen de cotización de los trabajadores en España y aseguró que es mejor que el que hay en Francia, Italia o Reino Unido. Además, recordó que el esquema actual de cotizaciones de trabajadores autónomos viene de un decreto ley convalidado por el Parlamento en 2022 que tenía por objeto que los trabajadores por cuenta propia vayan cotizando progresivamente por sus ingresos reales.

Defiende el régimen de cotización español

En este punto, la titular de Seguridad Social reivindicó que gracias a ese decreto, apoyado por el PP, se ha conseguido tener "uno de los sistemas que mejor protege y más cobertura da a los autónomos".

Acusa al PP de "emponzoñar" el debate de las cotizaciones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de "emponzoñar el debate de las cotizaciones sociales y llegar a mentir confundiendo con impuestos".