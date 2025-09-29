Carlos Alsina entrevista a Juanma Moreno en 'Más de uno'

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, responderá a las preguntas de Carlos Alsina en 'Más de uno' este lunes a partir de las 09:00 horas.

Moreno ha protagonizado la actualidad en los últimos días debido a varias cuestiones, entre las que destaca haber sido uno de los presidentes autonómicos populares -junto a Alfonso Rueda en Galicia y Jorge Azcón en Aragón- en calificar de "genocidio" la situación en Gaza mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros barones del PP continúan denominándolo "masacre".

A esto se refirió este domingo el líder popular en Murcia, donde reunió a todos sus barones: "Yo no soy ningún déspota. Yo no me dedico a hacer purgas en el partido. Y estos señores no son el loro park del Partido Popular, son los presidentes legítimos de sus comunidades autónomas".

Respuesta a Junts

Juanma Moreno también respondió a la polémica que se levantó este viernes tras criticar el secretario general de JxCat, Jordi Turull, las deducciones fiscales anunciadas por la Junta de Andalucía. Turull acusó a los andaluces de estar subvencionándose el gimnasio y el perro "con el dinero de los catalanes".

"Siempre la misma cantinela: atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro. Exijo respeto y espero que el Gobierno de España se sume a defender la dignidad de Andalucía. Además, ya anuncio que habrá otra deducción fiscal. Lo siento, independentistas", escribió el presidente de la Junta en su cuenta de X.

Rebajas fiscales en Andalucía

El origen de la tormenta política con Junts son los últimos presupuestos de la legislatura que presentará en octubre Andalucía y con los que se cerrará el círculo de la ofensiva fiscal iniciada en 2019, que se ha traducido en siete rebajas fiscales, las últimas de ellas anunciadas esta semana.

Desde ese año, el Gobierno andaluz ha bajado el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y Tributos sobre el Juego.

Esta semana, Juanma Moreno anunciaba nuevas rebajas fiscales: