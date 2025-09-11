Carlos Alsina entrevista este jueves a Yolanda Díaz en 'Más de uno'

El rechazo del Congreso de los Diputados a la reducción de la jornada laboral ha sido la primera derrota del Gobierno en este curso político que acaba de comenzar. Tras meses de negociaciones, la medida estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura ha sido tumbada con el voto en contra de PP, Vox y Junts, que presentaron enmiendas a la totalidad.

Fue especialmente crítica Díaz este miércoles con Junts en el Congreso, afirmando que sus argumentos para el rechazo del proyecto son "irreales" y a los que ha acusado de ponerse del lado "de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando".

Este será uno de los temas sobre los que la vicepresidenta segunda del Gobierno responda este jueves en 'Más de Uno', con Carlos Alsina. Díaz será entrevistada en Onda Cero a partir de las 09:00 horas y el encuentro podrá seguirse a través de la web, la app y las redes sociales de Onda Cero.

Señalada por Israel

Díaz ha sido también protagonista en los últimos días después de que el gobierno de Israel prohibiera la entrada tanto a ella como a la ministra Sira Rego en represalia por las medidas anunciadas por el Gobierno español contra el país de Oriente Medio.

El gobierno de Netanyahu, además, ha señalado a Pedro Sánchez de apoyar a Hamás y posicionarse contra Israel.

Esto provocó que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamara a consultas a la embajadora española en Tel Aviv por "las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del Gobierno", en referencia a Díaz y Rego.

La ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado

Lo que sí ha sido considerado una victoria del Gobierno, y más particularmente de Sumar, en este inicio del curso político ha sido la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado que el Congreso aprobó este pasado martes.

En total, se ampliarán a 19 las semanas retribuidas para atender a los hijos, una medida que Díaz ha asegurado en las últimas horas que "beneficiará a casi un millón de personas el primer año".

El señalamiento a los jueces

También ha marcado la agenda política de los últimos días el señalamiento del Gobierno a algunos jueces por las causas que señalan al entorno de Pedro Sánchez. El propio presidente del Gobierno afirmó en una entrevista en TVE que "hay jueces haciendo política", unas declaraciones que han provocado todo tipo de reacciones.

Díaz se ha pronunciado en las últimas horas contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, afirmando que "no he visto una instrucción semejante en mi vida" y ha señalado a "jueces y juezas" con conductas "irregulares", se "manifiestan con togas" e "intervienen en la vida política".