Carlos Alsina entrevista a Elma Saiz tras la caída de la revalorización de las pensiones y la regularización migratoria

Carlos Alsina entrevista este miércoles en Más de Uno a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras unas horas de plena actividad para ella en las que varios temas relacionados con su cartera hayan marcado el debate político.

Saiz dará explicaciones en Más de Uno sobre la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno acordó el pasado lunes con Podemos y aprobó este martes en el Consejo de Ministros y que permitirá a más de medio millón de migrantes arreglar su situación en nuestro país.

"Lo que estamos haciendo es reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país", explicó este lunes Saiz en una entrevista en TVE.

Esta medida ha recibido duras críticas de la oposición, especialmente del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que reaccionó a ella apenas unas horas después de anunciarse afirmando que el Gobierno lo hace para "desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos".

Las estimaciones oficiales apuntan a que el número de posibles beneficiarios de esta regularización extraordinaria esté en torno a los 500.000, aunque hay informes que elevan esa estimación a unas 840.000.

La revalorización de las pensiones

Otro de los asuntos centrales de la actualidad política de esta semana ha sido el rechazo del Congreso de los Diputados al decreto ley que incluía la revalorización de las pensiones, entre otras medidas, después del voto negativo de PP, Junts y Vox.

Saiz dará explicaciones sobre qué puede ocurrir ahora con las pensiones, ya que si el Gobierno no es capaz de sacar adelante una propuesta que logre apoyos suficientes los pensionistas no notarán el incremento previsto en las prestaciones hasta que se desbloquee la situación.

