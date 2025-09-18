Carlos Alsina entrevista a Ángel Víctor Torres en 'Más de uno'

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pasará este jueves por los micrófonos de 'Más de uno' para hablar sobre la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña, a través del cual los Mossos gestionarían la seguridad de puertos, aeropuertos y “zonas críticas” en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Ley de Extranjería

Torres llamó a la calma este martes en unas declaraciones a su entrada al Senado, en las que recordó que la modificación de la Ley de Extranjería que él mismo propuso para el reparto de menores migrantes decayó una vez en la Cámara Baja y, finalmente, se terminó aprobando.

Torres acusa a Ayuso de vulnerar libertad de expresión en escuelas

El ministro acusó ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "prohibir" las banderas palestinas en las escuelas de primaria y secundaria de la región, y vulnerar así la libertad de expresión en los centros. A su entender, la defensa del pueblo palestino "debe ser apartidista" y debe "unir a todo el mundo".

El PP está "absolutamente al margen de la propia realidad"

Por otro lado, señaló que tanto la presidenta madrileña como el PP están "absolutamente al margen de la propia realidad" de España que, a su juicio, exige a las formaciones políticas "colocarse del lado de las víctimas".