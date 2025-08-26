En Más de uno

Los cañones que se esconden debajo del hielo de la Antártida

Begoña Gómez de la Fuente ha conversado para finalizar el programa de este martes con David Amblàs, geólogo marino y oceanógrafo que ha diseñado junto a su equipo un mapa de los cañones submarinos en la Antártida. Hay más de 10.000 cañones en todo el mundo, submarinos en todo el mundo, que conectan las partes más profundas del océano con otras menos profundas. La particularidad de los antárticos es su gran tamaño. El intercambio de masas de agua de diferente densidad y temperatura que facilitan los cañones acerca a masas de agua más calientes al fondo glaciar que pueden facilitar el deshielo. Los cañones surgen de corrientes de agua muy cargadas de sedimento conocidas como "corrientes de turbido" que surgen de terremotos o de los sedimentos que deja un río en su desembocadura.