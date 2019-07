Borja Prieto y Natalia Flores: "Nuestros amigos están empezando a reproducirse ahora y están perdiendo la cabeza"

Los Prieto-Flores son dos jóvenes con cuatro hijos que tienen un canal en Youtube y acaban de sacar un libro titulado "No solo somos padres". En dicha publicación remarcan la importancia de no centrar tu vida en la condición de padre o madre.

El libro de Borja Prieto y Natalia Flores, "No solo somos padres", es una fuerte reivindicación sobre los derechos de los padres a tener una vida a parte de sus hijos,también es un antimanual para que se relajen los padres primerizos, un bálsamo para los que tienen hijos pero no quieren perder su vida individual.

Ante todo, Natalia ha querido explicar el conflicto que surge cuando la gente se plantea si prohibir la entrada a los niños a restaurantes, "los niños son personas", afirma. Recomiendan seguir unos cuantos trucos para que una velada en un restaurante sea idílica con niños, entre ellos está llevar rompecabezas y lapices para colorear. Todo esto vale para tenerlos "entretenidos hasta que empieza su momento chucky", cuentan entre risas la pareja Prieto-Flores.

"Decidimos escribir este libro porque nuestros amigos se estaban volviendo zombies, están empezando a ser padres y no eran conscientes de todo lo que se les venía encima y no sabían gestionarlo", explica la pareja.

Hay que entender que los padres también tienen derechos a salir y dedicarse tiempo y que cuando eres primerizo puedes cometer errores o no actuar del todo bien, por ello, Natalia remarca que "no eres una mala madre porque tu hijo no coma quinoa todo el tiempo".

Para ellos es muy importante cuidar vida de pareja sin los niños, mimar al otro, ir a conciertos y tener el propio espacio, para ellos todo esto es muy importante y no podrían conseguirlo sin los canguros, figura que quieren remarcar.