Begoña Villacís: "Ha llegado el momento en el que Sánchez tiene que superar que no está gobernando Madrid"

Carlos Alsina entrevista en Más de uno a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya decidido reunirse con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para gestionar la crisis del coronavirus.

Villacís recalca la importancia de que todas las administraciones trabajen conjuntamente y se muestra optimista en cuanto la reunión con el presidente, "tenemos que dar una respuesta conjunta y eso solo se hace cuando estamos todos sentados". "Espero que este último giro de los acontecimientos, de Sánchez prestándose por primera vez para venir a Madrid, pueda ayudar mucho", dice.

Asimismo, alega que no importa el color del partido que esté Gobernando, "cuando pienso en el Gobierno de la nación para afrontar esta pandemia, ahora mismo me da igual que sea del PSOE y Podemos", e invita a Sánchez a hacer lo mismo con Madrid. Además, confiesa que le alegra que "por fin Pedro Sánchez rectifique" porque "ha llegado el momento en el que Sánchez tiene que superar que no está gobernando Madrid, los ciudadanos madrileños son tan españoles como el resto".

Por otro lado, aboga por "salir de esta pandemia lo antes posible" y reconoce que Madrid "está en una situación muy complicada". En cuanto al estado de alarma, considera que "no depende de lo que se pueda o no se pueda permitir" una ciudad económicamente hablando, sino que "tiene que ser desde el punto de vista técnico".