Asier Etxeandia: "Estuve durante meses viviendo con tapones en los oídos para hacer 'Sordo'"

El actor explica que está muy involucrado en este film "para mí 'Sordo' es como mi hijo, lo siento como algo muy personal". Tanto, que confirma que estuvo meses viviendo con tapones en los oídos, pero a pesar de todo, reconoce que sentía pánico por interpretar a Anselmo. "Se me fue creando un terror horrible, un miedo que me provocaba fiebre", declara. Por ello, llamó al director, Alfonso Cortés-Cavanilla y le dijo que no podía hacerlo.

Asimismo, se califica artista y recuerda a sus padres, "a los tres años me levantaban de la cama para que entretuviese a sus amigos que venían a casa".