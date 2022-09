Así es vivir con bipolaridad: depresión, suicidio y fases maníacas

LEER MÁS Visitas a museos a pacientes que sufren ansiedad y depresión: la novedosa terapia de una ciudad europea

En España hay más de un millón personas bipolares, pero sin embargo, únicamente 3.000 han sido diagnosticadas. En 'Más de uno' hablamos de este trastorno mental de la mano de Javi Martín, actor y autor de 'Bipolar y a mucha honra' y con el profesor de psiquiatría de la Universidad de Alcalá de Henares, Guillermo Lahera.

Martín explica que ha querido escribir el libro desde el humor, sobre todo la parte de la manía. "Contado con el tiempo tiene mucha gracia para el que lo vive", dice, aunque reconoce que hay otras partes del trastorno bipolar, como son la depresión o el suicidio "que no cabe tanta gracieta, tanta broma".

Para mí el humor es completamente sanador y diría que hasta puede salvar vidas

Sin embargo, el autor que relata en el libro cómo es vivir con bipolaridad, desde que tuvo los primeros síntomas hasta que fue diagnosticada y todos los episodios sufridos, incide en que, desde su punto de vista, "el humor es completamente sanador y diría que hasta puede salvar vidas".

En el libro el actor cuenta cómo vivió el intento de suicidio, que incluso hoy, después de muchos años, "lo recuerda y pega un respingo". Además, confiesa que desde entonces, cada vez que se sube a una altura le viene a la cabeza la imagen de casi haberse tirado por la ventana. Sin embargo, no le cierra las puertas al pasado, "quiero mirar atrás y aprender de o que viví".

Javi Martín sostiene que fue un momento muy difícil, pero se echó atrás al pensar en el daño que le podría causar a su marido. En total, 3.941 personas se quitan la vida anualmente, por lo que pone el foco en este problema, "el sufrimiento es tan duro, tú crees que vas a estar así toda la vida y crees que no vas a poder salir de esa situación", comenta y añade "no veía salida, no veía que de ahí pudiera salir y se sale".

A veces es necesario llamar a urgencias, necesitas estar una semana o dos en el psiquiátrico

Señala que "la fase maníaca es muy complicada" en las que se hacen "cosas muy raras", por lo que anima a las familias de las personas con bipolaridad que no tengan miedo a llamar a urgencias, porque "a veces, necesitas estar una semana o dos en el psiquiátrico" y los familiares tienen que "acompañar e intentar que se tome la medicación".

Por su parte, el psiquiatra agradece "la mirada amable" hacia su profesión y afirma que este libro puede ayudar a mucha gente que no ha sido diagnosticada y se puede reconocer.

También recalca que aunque la parte de la depresión es muy conocida, "la gente conoce poco lo que es la hipomanía la fase de subir". Y advierte que en muchas ocasiones los antidepresivos pueden resultar peligrosos, por lo que es recomendable acudir a un profesional de la salud mental.