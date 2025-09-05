Argelia Queralt, vocal del CGPJ: "El presidente del Gobierno no atacó a la carrera judicial"

El Año Judicial echa a andar este viernes y no puede hacerlo de manera más tensionada. Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han pedido a su presidenta, Isabel Perelló, que le transmita al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no comparezca en el acto. Lo mismo han hecho una asociación de jueces y dos de fiscales, debido al procesamiento en el que está inmerso. Ante esta situación, Carlos Alsina ha entrevistado a Argelia Queralt, vocal del CGPJ, quien ha expresado que "el presidente del Gobierno no atacó a la carrera judicial", en referencia la entrevista que el líder del Ejecutivo en RTVE, en la que aseguró que hay "jueces que hacen política".

En cuanto a estas palabras, Queralt ha señalado que "en todo caso, primero es su opinión, la del presidente" y "en segundo lugar, es un caso concreto del Tribunal Supremo", por tanto, "creo que lo que no debemos hacer es extraer de la crítica del presidente del Gobierno a un procedimiento o de un pronunciamiento que está criticando la labor de los 5.500 jueces y juezas, magistrados y magistradas". "Hacemos un flaco favor", ha concretado, al tiempo que ha manifestado que "nos resulta muy incómodo tener que salir a explicar o a defender o no, una posición porque el presidente del Gobierno pertenece a otro poder del Estado y, por tanto, es ajeno a nuestra actividad".

En la misma línea, Queralt ha expresado que "como poder del Estado debemos o deben aceptar las críticas", pero "siempre dentro del ámbito de cada cual y teniendo en cuenta que, al final, hay personas detrás y que, por tanto, lo que no se puede hacer son ataques directos". Del mismo modo, ha reiterado que "nosotros nos debemos a la Judicatura, pero también a la ciudadanía", puesto que "a veces se olvida que el Poder Judicial no es solo un colectivo de jueces, sino que es un poder del Estado y, ante todo, un servicio público".

Por otra parte, sobre la presencia del fiscal general del Estado en el acto de apertura del Año Judicial, Queralt ha resaltado que "a nosotros no nos compete pronunciar sobre esa cuestión y menos de manera individualizada", y se ha remitido a ley, la cual recoge que "el fiscal general del Estado participe del acto de hoy", así como a la presentación de la memoria fiscal que ya le entregó a su majestad, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela.

Por último, en relación con las palabras del presidente y la polémica que se ha generado en torno al acto ha detallado que "me hubiera gustado, en todo caso, que estos temas, que sin duda son importantes, se hubieran discutido en el seno del Consejo, en un pleno o en una reunión, pero dentro de lo que es el marco de nuestras atribuciones", así como que "no se hubiera producido una petición de parte a la Presidenta, de la que nosotros no teníamos conocimiento".