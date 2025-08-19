Arancha González Laya, exministra de exteriores: "Europa ha aprendido a torear a Donald Trump"

La exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha analizado en Más de uno los resultados del encuentro entre Zelesnki, acompañado de los líderes europeos, y Donald Trump, para tratar de dar una solución al conflicto en Ucrania. González Laya, ha señalado que Estados Unidos está muy centrado en un problema de fondo en el que el país norteamericano asume un papel protagonista en las negociaciones, mientras que Europa incide el problema de la forma del proceso de paz.

Según explicó la exministra, Europa ha conseguido reequilibrar parcialmente la situación, que había quedado en un punto muy delicado tras el anterior encuentro entre Trump y Putin. "Hemos aprendido, europeos y ucranianos, que tenemos que estar unidos, juntos, también a torear a Donald Trump", afirmó.

González Laya recalcó que no hay mucha confianza en la palabra de Rusia, motivo por el que Europa exigía el alto al fuego como punto de partida de la discusión. "Mientras todas estas reuniones están teniendo lugar, Rusia sigue atacando Ucrania", lamentó. También mostró su sorpresa por la confianza de Donald Trump en que Putin desea realmente la paz.

La exministra destacó que la principal capacidad disuasoria de Ucrania para evitar una nueva ofensiva rusa tras la paz sería su entrada en la OTAN. Ante el veto de Rusia a esta opción, pidió replantear otros sistemas de disuasión, tanto para Ucrania como para Europa en su conjunto.

Asimismo, rechazó como una "línea roja" la concesión de nuevos territorios a Rusia. Recordó que "muchos conflictos en el mundo se han congelado sin ningún tipo de condiciones", y advirtió de que admitir esta exigencia sería "un muy mal comienzo y casi una invitación a Rusia para continuar con la invasión". Añadió que este asunto no se ha tratado en el encuentro, lo cual celebra, ya que considera que es el propio pueblo ucraniano quien debe decidir al respecto.

En relación con la ausencia del presidente del Gobierno de España en la reunión, González Laya le restó importancia y subrayó el papel fundamental que ha jugado el país para contribuir a un plan conjunto europeo frente al conflicto.